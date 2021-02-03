「雙手離開方向盤」逾15秒　2025起新車強制要求示警

▲特斯拉自動駕駛，Autopilot。（圖／CFP）

記者賴文萱／台北報導

有鑑於自駕車發展越趨成熟，不少車輛搭載駕駛輔助系統（ADAS），包括自動車道變換、緊急轉向、遙控停車等設備。為此，交通部公告新修正「車輛安全檢測基準」即日生效，自2025年1月1日起，若有包含上述設備的新車，都需符合檢測新規，其中，包含只要駕駛手離開方向盤超過15秒，就要發出光學警告訊號，超過30秒還要有聲音警告。

隨著自動駕駛技術發展，國內越來越多車輛都裝有輔助駕駛系統（ADAS），交通部也配合修正相關規定與國際接軌。為防駕駛過度依賴設備，要求車輛輔助系統，如車道維持功能、側向加速度、變換車道、最低速限感知器、感知器失效等需進行驗證。另為確保設備不會影響駕駛正常操作，也要求系統設計應能抑制轉向控制裝置過度介入。

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▲交通部修正「車輛安全檢測基準」，要求「防車道偏離系統」應具偵測駕駛手握轉向控制，若駕駛手未握方向盤時間超過15秒，就需透過圖像資訊、光學警告訊號等提醒。（圖／CFP）

在新的檢測規定中，要求「防車道偏離系統」應具偵測駕駛手握轉向控制，若駕駛手未握方向盤時間超過15秒，就需透過圖像資訊、光學警告訊號等示警；若時間超過30秒，則應提供紅色雙手圖像資訊，以及聲音警告，直到駕駛手握方向盤或被手動解除。

車輛安全檢測基準新規生效後，針對具有車道變換、緊急轉向等兩項功能，要求新款新車將於2023年元旦起符合規定；具備車道變換、緊急轉向、遙控停車、車道維持等4項功能的新車，2025年元旦起也需符合相關檢測要求。

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