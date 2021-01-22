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成大自駕車正式上路實測 　交通局：協助台南自駕車產業發展

▲成功大學自駕車輛試驗計畫，獲得經濟部同意，在一般道路進行試驗，於歸仁地區的綠能科學城及高鐵站區周邊道路進行實車運行測試。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲成功大學自駕車輛試驗計畫，獲得經濟部同意，在一般道路進行試驗，於歸仁地區的綠能科學城及高鐵站區周邊道路進行實車運行測試。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第二輛自駕車上路實測囉，繼台南市自駕公車實驗計畫之後，成功大學自駕車輛試驗計畫也獲得經濟部同意，在一般道路進行試驗，於歸仁地區的綠能科學城及高鐵站區周邊道路進行實車運行測試，期望藉由此計畫協助台南市自駕車產業發展，未來也能提供台南市高鐵站區交通規劃及旅運服務的參考。

▲成功大學自駕車輛試驗計畫，獲得經濟部同意，在一般道路進行試驗，於歸仁地區的綠能科學城及高鐵站區周邊道路進行實車運行測試。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局局長王銘德表示，打造智慧城市落實產業深耕是市長黃偉哲的主要政策，成功大學自2019年向經濟部提出計畫申請，於2020年8月核准計畫，並於9月取得試驗車牌，台南市政府身為地方道路主管機關，除協助該校向內政部申請高精圖資需求外，並配合審查本計畫試驗路段、交通管制計畫及參與經濟部跨部會審查會議等，歷經一年多努力，終於2021年1月獲經濟部同意上路，經歷重重關卡，均是為了確保行車安全無虞。

▲成功大學自駕車輛試驗計畫，獲得經濟部同意，在一般道路進行試驗，於歸仁地區的綠能科學城及高鐵站區周邊道路進行實車運行測試。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通局長王銘德提醒，本計畫實車運行期間為2021年1月20日至8月27日（上午6時至下午6時），運行路線分為A區（包含歸仁大道、歸仁一路、高發三路與大武路一段間路段）與B區（包含歸仁大道、中正南路一段、中正南路二段與大武路二段），其中部分路段同時間亦有自駕公車之沙崙循環線進行測試，因自駕車輛測試車速較慢，請用路人務必遵守交通規則及行車禮儀，並注意路邊設置安全牌面警語，以維護道路安全，本計畫相關路線及時間資訊可至成功大學網站查詢（http://news.secr.ncku.edu.tw/p/405-1037-215822,c5934.php）。

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