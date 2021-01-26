觀光局估今年來台旅客不到100萬　交部加碼航空業250億融資貸款

▲受到疫情影響，桃園機場停機坪停滿各航空公司飛機。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）持續衝擊全球觀光，觀光局預估今年來台旅客不會超過100萬人次，這也對全球航空產業造成巨大衝擊，交通部長林佳龍先前提出將再針對航空產業加碼提供250億專案融資貸款。民航局長林國顯今（26）在交通部新春記者會中表示，這部分將由民航局編列21億信保基金來支持，不過這次沒有利息補貼。

交通部今舉行新春記者會，回去過去一年，在紓困部分，觀光、陸運以訓代賑及薪資補貼，直接穩住基層28萬9,479人次，同時為復甦做準備。另外，也提供海空運業者800億專案融通貸款並補貼利息，維繫海空生命線，開放客機載貨，提供融資協助，由政府支持挺過風暴。

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不過，由於今年疫情仍持續延燒，觀光局長張錫聰表示，去年來台旅客統計只有137.7萬人次，但去年還包含第一季有130幾萬旅客來台，但今年沒有，因此預測今年樂觀值不高。目前一個月預估有2萬多人次旅客來台，但都是非觀光目的，今年推估整體人數不會超過100萬，還要視國際疫情解封程度而定。

▲民航局長林國顯。（圖／交通部提供）

民航局長林國顯今回應有關航空業250億融資貸款的新進度，他說明，去年航空業融資貸款500億部分，已經用掉400多億，當時還有利息補貼0.81%，這次250億部分將由民航局編列21億信保基金來支持，利息補貼部分有報到院內，但政院沒有同意，所以這次沒有。

▲交通部長林佳龍。（圖／記者賴文萱攝）

另外，去年從復甦與振興，主要在國內疫情解封後推出安心旅遊，搭配三倍券促進國內消費，帶動第三季GDP成長3.33%。

至於交通防疫國家隊部分，在成立防疫車隊後，已提供21餘萬人次點對點服務；補助防疫旅館，也提供11.1萬人次入住。

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