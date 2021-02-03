公審櫃姐引網怒　百貨圈翻盤起底奧客！「翻翻哥」大鬧店家事跡曝

記者崔子柔／綜合報導

民眾常在各大論壇上分享靠櫃消費的經驗，互相提醒某店員的服務態度比較特別等，就有一名男網友日前PO文公審某櫃姐，引起熱烈討論，不過百貨圈也有人出面反擊，稱該名男網友是鼎鼎有名的「翻衣怪客」，並細數他多年累積的傻眼行為，成功翻轉網友風向。

原PO上（1）月29日在Dcard發文指出，東區Sogo某櫃姐讓他相當不滿，他因為翻看了衣服沒買，被對方說「我不歡迎你，你根本不會買，我們品牌不適合你」，還對著他咳嗽。

▲原PO發文。（圖／翻攝自Dcard）



[廣告]請繼續往下閱讀...

不少網友看完文章，都覺得逛街不買是正常的事，對櫃姐的行為感到傻眼，甚至有人打電話到櫃上去罵，原PO也指出，該名櫃姐已經向他提告，目前正等待進入司法程序。

不過事情曝光隔天，就陸續有人發文稱原PO是百貨圈知名的「翻衣怪客」，細數他長年累積下來的作為，也有諸多跡象證實主角是同一人，更有網友發出一篇整理文，成功將風向逆轉。

▲原PO諸多奧客事跡曝光。（圖／翻攝自Dcard）



網友紛紛留言指出原PO的奧客事跡，「每一次出來找櫃翻都會一直偷看別人，然後別人對他說歡迎光臨就會開始翻亂翻，沒跟他打招呼就會吼人」、「此人在台北跟新北的百貨都是大家知道的翻翻客，正常翻衣服沒有人會抓狂，但他是整桌都給妳翻掉而且沒有認真在看也沒有要試」、「一進店把所有折好的衣服全部揉成一團，口中振振有詞好醜好貴」。