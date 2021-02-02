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今晨7.8℃！高溫降10度轉雨　小年夜恐有「對流鋒面」全台變天

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲今桃園以北、東半部有局部短暫雨。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮提醒，今天（2日）白天至周三晨桃園以北轉有局部短暫雨的機率，北台灣白天氣溫因雲多、偶降雨而明顯下降，比周一降幅將近10度，天氣變化很大；最新各國模式皆模擬，下周三小年夜前後有一波對流性較強的鋒面通過，大氣很不穩定，伴隨明顯降雨。

►今晨至上午低溫特報區域：
【黃色燈號（寒冷）】

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桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

▼13縣市低溫特報。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局對13縣市發布「陸上強風特報」，東北風增強，今下午起桃園至台南、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，基隆北海岸、新北市、東北部、東部沿海空曠地區及馬祖亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請特別注意；今上午台南以北、東南部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖亦有8至9級強陣風，請注意。

中央氣象局觀測，今晨全台最低溫出現在苗栗縣造橋的7.8度。氣象局說，今東北季風增強，桃園以北及東半部雲量逐漸增多，局部地區有機會出現短暫降雨，新竹以南則為多雲到晴；清晨輻射冷卻效應明顯，西半部及東北部低溫只有11至14度，其中桃園至高雄仍有局部10度以下低溫，花東則約16、17度，白天北部及宜花天氣轉涼，高溫約18到21度，其他地方仍有24到27度，中南部日夜溫差可達10度以上，請適時增減衣物。

氣象局表示，周三起東北季風減弱，氣溫稍回升，北台灣恢復為白天舒適、早晚涼冷的天氣；周三至周日各地大多為多雲到晴，東半部地區有局部短暫雨，周日北部水氣略增，大台北山區也有局部短暫雨。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，下周一東北季風再增強，北部及東北部氣溫又稍下降，迎風面北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲；下周二至下周四天氣漸不穩定，各地雲量增多，預計下周三小年夜前後全台降雨機率將提高。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今白天至周三晨迎風面北部、東半部雲量增多，桃園以北轉有局部短暫雨的機率，北台灣白天氣溫因雲多、偶降雨而明顯下降，比周一26度降幅將近10度，天氣變化還是很大，應注意；其他地區影響較小，仍為多雲時晴，白天氣溫略降。

吳德榮分析，周三白天至周四冷空氣漸減弱，氣溫漸升，西半部晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨的機率；周五至下周一各地晴朗穩定，白天皆有和煦冬陽，夜間輻射冷卻強，日夜溫差近15度，年長者及心血管疾病患者應特別注意。

▼吳德榮說，最新美國模式模擬10日8時地面圖顯示，鋒面影響台灣，伴隨明顯降雨；最新歐洲模式模擬10日20時地面圖，鋒面影響台灣，時間較落後，但亦伴隨明顯降雨。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」專欄）

天氣圖。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」專欄）

吳德榮說，最新各國模式皆模擬，小年夜前後有一波對流性較強的鋒面通過，大氣很不穩定，伴隨明顯降雨；但不同模式所模擬的影響時間並不一致，顯示模擬的「不確定性」，應持續觀察模式的調整。

吳德榮指出，至於春節的天氣如何？距今更超過10日以上，由於理論的限制，各國模式模擬皆存在很大的誤差，需耐心再等幾天，參考價值才會逐漸提高，沒有操之過急的必要。

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