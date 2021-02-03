台南6死車禍「3對情侶不被祝福」　愛女離家9天亡！父慟反對談戀愛

記者黃翊婷／綜合報導

台南市安南區台江大道6死車禍事故，3對情侶年紀介於16至22歲之間，其中3人還是高中生，但他們的愛情一路走來並不平順。16歲羅姓女乘客的父親曾坦言，覺得女兒還小，不到可以交往、談戀愛的年紀，沒想到孩子離家9天，再次接獲消息時，父女倆已天人永隔。

警方初步調查，6名死者分別為22歲駕駛王男、21歲乘客廖男、18歲乘客楊男、16歲乘客羅女、16歲乘客黃女、20歲乘客魏女，他們平時都在台中生活，其中楊男與羅女為情侶，廖男與黃女交往，王男與魏女為男女朋友關係。據了解，王男向遠在台東的裴姓友人借車，日前6人商議一同南下散心，目的地疑似是墾丁，但他們的家人大部分都不知情，孰料途中竟發生自撞車禍殞命。

▼▲羅女與姊姊感情很好。（圖／羅女姊姊提供、記者吳奕靖翻攝）

羅女的雙胞胎姊姊2日一早接獲通知，與父親一同趕到警局，她提到，父親雖然知道妹妹與同校的楊男在交往，但並不看好這段感情，態度極力反對，「我們最後一次聯絡是昨天（指1日）晚上8點多，當時通電話只是聊天，後來透過ig限動知道妹妹在台南。妹妹男友在工地工作，雙方是在學校認識，交往有一段時間了，他對妹妹很好。」

羅父也坦言，女兒是建教合作的學生，剛滿16歲就與楊男交往，他覺得女兒還沒有到可以談戀愛的年紀，沒想到1月24日孩子就離家外出，期間只跟雙胞胎姊姊聯絡，「姊姊知道她的行蹤，我每天都會問姊姊來確定妹妹的行蹤，昨天（指1日）晚上問，姊姊說她在台南，我知道她在哪裡就會比較放心，一個小女生什麼都不懂，就這麼被帶出門，今天（指2日）早上接到警察電話一堆問號，還以為是詐騙集團。」

▲羅父坦言反對女兒談戀愛。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

而另一對情侶王男、魏女的感情一樣沒有受到祝福。魏女的舅舅表示，家人都知道她與駕駛王男在一起，魏母住在新北石門，她則獨自前往台中工作，疑似與男友同居，但對於2人交往多久並不清楚，也不知道男方從事什麼工作，不過，魏母很反對這段感情，「這次魏母知道女兒要到墾丁玩，但為何會出現在台南並不清楚。」

▲魏女舅舅透露，魏母並不看好女兒的感情。

第三對情侶廖男、黃女的感情路也不太平順，2人都來自破碎家庭，廖男原本就讀新民高中進修部資料處理科3年級，過著白天上班、晚上上課的生活，但他十分勤奮、孝順，成績中等、很少缺課；而黃女雖然受到雙親離異影響，從小就接受社福團體安置照顧，如今卻與男友雙雙車禍離世，讓得知消息的親友相當難過。

▼車子是王男向台東裴姓友人借的。（圖／記者林悅攝）

▼楊男和羅女熱戀一個月，相約一起出遊卻發生死亡車禍。（圖／記者黃宥寧翻攝）