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新北地下豆腐工廠！蒼蠅爬滿成品「流入市場」　業者現身回應了

▲▼新北地下豆腐工廠曝光！蒼蠅爬滿成品「流入市場」　業者現身回應了。（圖／翻攝爆料公社）

▲豆腐上的黑點都是蒼蠅。（圖／翻攝爆料公社）

記者鄒鎮宇／綜合報導

有網友踢爆新北市樹林某豆腐工廠衛生骯髒，除了要賣人的豆腐上全是蒼蠅之外，員工烤肉的炭灰還直接混進豆腐，被賣到試場後讓客人吃下肚。對此，豆腐工廠的林姓負責人喊冤，表示工廠都有清潔，照片跟爆料文都是前妻刻意陷害。

有網友在臉書社團「爆廢公社」PO文表示，樹林某豆腐工廠在去年中秋節烤肉時，讓不少炭灰直接飛入豆製品中污染，且工廠內的冰箱沒清理，使用的油品也是回收油，有許多蒼蠅直接趴在成品豆腐上，「廁所與工作區域沒分開，更誇張的是工廠沒營業登記，沒有排放污水系統及廁所化糞池的地方，都是直接排入旁邊的大水溝裡。」

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圖片曝光後不少網友直呼噁心，「超噁欸」、「今天吃才兩塊豆腐...」「嚇死寶寶了」、「還好，我不吃豆腐」、「看到都想好吐」、「我一段時間不敢吃傳統豆腐了」、「這種東西誰敢吃啊」。

▲▼新北地下豆腐工廠曝光！蒼蠅爬滿成品「流入市場」　業者現身回應了。（圖／翻攝爆料公社）

▲工廠的前員工看不下去髒亂，決定PO文爆料。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼新北地下豆腐工廠曝光！蒼蠅爬滿成品「流入市場」　業者現身回應了（圖／東森新聞）

▲林姓業者表示被前妻陷害。（圖／東森新聞）

對此，林姓業者表示豆腐都是自產自銷，販售地點位於附近市場，但究竟在哪個市場、攤販販售，仍有待追查；此外，業者也強調他之前出車禍開刀，為了讓工廠繼續生產才會回來上班，否則很想把工廠給收掉，爆料的指控都是前妻跟前員工陷害，完全否認工廠髒亂的指控。

林姓業者說，前妻把他一半的客人搶走，當時他就不太想繼續開業，但為了生計還是忍著痛苦開工，照片上充滿蒼蠅的豆腐，其實是要丟掉的廢棄品，而前員工也反駁，若是要丟掉的廢品，為何會擺放如此整齊呢，「還看過老鼠偷吃豆腐！」

雖然工廠內部看似清理過，但還是可以發現沾滿油污的器皿，以及未清理的蜘蛛網，因此新北市衛生局立刻派員前往稽查，將會依法究辦，若工廠沒有證照就會勒令關廠，

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