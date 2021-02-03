不做摩根大通！比利時版「月亮與六便士」設計師Alain Gilles

比利時設計師阿蘭‧吉爾斯（Alain Gilles）大學主修政治學，畢業後在知名金融機構摩根大通工作了5年。那時他滿懷對創意的期許，邊工作邊攻讀了市場管理研究生，後來發現自己熱愛的事情不止於此，最終在妻子的支持下，吉爾斯辭去了工作，前往法國學習工業設計。

阿蘭‧吉爾斯，比利時設計師

2008年，阿蘭‧吉爾斯開創了以自己名字命名的設計工作室，創作範圍涉及傢俱、工業產品、佈景和藝術作品等。命運總是會眷顧那些有夢想、有激情、不懼行動的人，在事務所開辦的第二年，他就創作出了至今仍為人稱道的代表作──他為義大利著名品牌Bonaldo設計的「大」（Big）桌。

「大」桌，腿部的造型彷彿被賦予豐富的人格一般，為作品加入了情感與審美意義。

鋼材底座與木質桌面的並置帶來奇異的混合感，底座底部以3D輔以手工雕刻而成，擁有不同角度的切口和角度，根據觀者不同的視角而變換姿態，儘管這款產品當時看起來非常激進，但很快受到了媒體關注，不久後它開始成為市場暢銷品，逐漸成為經典。 阿蘭‧吉爾斯的靈感似乎從不枯竭，沒有創作停滯期和休息期。他創作十幾年所產生的作品雖然數目龐大，但其中隱含著可以歸類的設計理念：首先是功能性，「即使一件作品看起來更具有藝術性或是雕塑性時，我也不希望失去它的功能和實用價值」；以及建築感和平面性。

「虛假」（Faux）鏡，為Deknudt Mirrors打造，鏡子上面組合其他材質，賦予其空間性。

對於建築感，他對產品結構做了許多嘗試，試圖定義或產生新的交互結構，讓產品擁有自我生長的潛力，或產生強烈的視覺感知，或改變固有的視覺感知，就像上文提到的「大」桌，設計師為「靜態」事物賦予動感和人格化，依據觀察者不同的行動視角而產生不同的視覺和心理感知；而設計師為Bonaldo設計的「品質」（Mass）桌，其底部裙撐一般的網格框架與面積寬闊的頂部之間則構成了一股搖搖欲墜的心理張力。

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