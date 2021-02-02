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布林肯批中國疫情處理不透明　陸外交部秒舉例打臉

▲美國疫情,紐約市,曼哈頓,哈萊姆區,Harlem ,新冠肺炎,新冠疫情。（圖／路透）

▲美國疫情嚴重。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

美國新任國務卿布林肯2日接受上任後首場電視專訪時，嚴詞批評中國對疫情處理不透明。對此，中國外交部新聞發言人汪文斌舉例關鍵證據打臉，希望美方也像中方一樣，在溯源問題上採取積極、科學和合作的態度，並保持透明度，邀請世衛組織專家去美國開展溯源研究。

布林肯（Antony Blinken）接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）訪問時說，儘管世界衛生組織（WHO）派出的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）源頭調查人員已來到中國武漢現場，北京在允許專家進入病毒發現地點這件事上，表現仍「遠遠不及格」。布林肯表示，中國缺乏透明度是一個「根深柢固的問題」，必須加以解決。

2日，汪文斌表示，疫情發生以來，中方始終本著開放、透明態度，同世衛組織就全球病毒溯源保持密切溝通合作；世衛專家已三次來華，同中方就相關議題進行溝通交流。

他還舉例，病毒溯源是一個複雜的科學問題，涉及多國多地，不過不少線索、報導和研究表明，疫情早在2019年下半年就已在世界多地多點爆發，「我就舉一個例子：據美國疾控中心研究報告，2019年12月的一些美國人獻血樣本中存在新冠病毒抗體，這意味著那時候新冠病毒或已在美國出現，早於美國官方報告首例新冠肺炎確診病例的時間-2020年1月21日。」

汪文斌強調，希望美方也像中方一樣，在溯源問題上採取積極、科學和合作的態度，並保持透明度，邀請世衛組織專家去美國開展溯源研究，為國際抗疫合作和溯源作出積極貢獻。

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