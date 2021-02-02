女兒被綁？桃園男要領300萬贖回　女兒好端端上班

▲顧男聽信歹徒電話前往銀行欲提領錢救回女兒。（圖／八德警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市八德區一名顧姓男子因聽聞女兒被綁架，準備前往銀行提領300萬元救回女兒，警方獲報趕往現場，先安撫顧男情緒，並請先冷靜思考並趕緊聯繫女兒下落，警方隨後陪同顧男至其女兒位於附近的工作地點，發現顧女於該處正常工作未有異狀，確認是歹徒詐騙手段。

▲員警向顧男說明為歹徒詐騙手法。（圖／八德警分局提供）

警方表示， 顧姓男子1日接獲不明人士電話，指稱其女兒被綁架，必須交付300萬元才能救回。顧男一時心慌未及時查證，就前往龜山區介壽路一段銀行，警方趕往現場途中遇到神情慌張的顧姓男子，經詢問其為何提領如此大額的現金及要做何用途，顧男表示接獲到不明電話稱其女兒遭綁架，需要現金新台幣300萬元才能將其女兒贖回。

▲在警方說明並陪同找女兒，顧男才打消提領金錢。（圖／八德警分局提供）

警方經了解發現案件有異，先安撫顧男情緒，並請先冷靜思考並趕緊聯繫女兒下落，亦向顧男解釋此為歹徒常見的詐騙手法；警方隨後也陪同顧男至其女兒位於附近的工作地點，發現顧女於該處正常工作未有異狀，確認並非遭綁架案件，而是詐騙手段，顧男遂打消提領金錢念頭。

警方表示，這類假綁架詐騙早已司空見慣，是詐騙集團常用的老手法，起先謊稱被害人的家屬因欠錢、糾紛等事由遭綁架，再假裝被打發出哭泣及呻吟聲，讓當事人信以為真，造成其慌張害怕的心理。

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