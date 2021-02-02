山東不鏽鋼老闆發薪轉錯帳　員工拒還錢要求6萬元當年終

▲山東不鏽鋼工廠老闆誤發兩倍的工資給員工，員工不還錢還稱是年終獎金。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

實習記者劉佩婷／綜合報導

大陸山東有一名不銹鋼的趙姓老闆近日發薪水給員工，但其中一名周姓員工並沒拿到薪水，經查帳後才發現是老闆自己轉錯帳，將周姓員工的薪水轉給劉姓員工，事後要求劉姓員工將錢歸還卻遭到拒絕，還說，「那就當作是我的年終獎金吧！」

根據《搜狐新聞》報導，這名趙姓老闆想說要過年了，要讓員工提早放假回家團圓，不料其中有一名周姓員工說自己沒拿到薪水，查帳後發現，自己竟然把錢匯給另外一名劉姓員工，多匯的金額達14,400元人民幣（約6萬元新台幣），告知劉姓員工後並請他立刻把錢歸還，未料，他竟然聲稱在公司已經待了一年多，這些是他的年終獎金。

▲劉姓員工聲稱老闆誤轉的六萬要當成他的年終獎金。（圖／翻攝自鳳凰網）



據了解，趙老闆有意願要補貼劉姓員工1,000元人民幣（約4,000元新台幣），更補充說，劉姓員工的薪水確實比其他人較低，但都是在雇用前雙方就已談妥。律師表示，如果劉姓員工還是執意要將這筆錢占為己有，很可能會構成不當得利，可以透過法定程序來制裁這名劉姓員工。

事件曝光後引來許多網友謾罵，「老闆遇到這種實在太倒楣。」、「這種人品的員工還敢繼續用嗎？」、「君子愛財取之有道難道你不懂嗎？」、「這人真不要臉！被錢打瞎了眼睛。」、「把這種人列入用工黑名單！」、「有果有因，需深思。」、「有技術還怕不會出人頭地嗎？」