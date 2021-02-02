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廣州2月離婚預約額滿！　官方回應：「冷靜期」反悔未即時取消

▲廣州各區離婚登記處預約名額為零。（圖／翻攝廣州本地寶微信公眾號）

▲廣州各區離婚登記處預約均滿額。（圖／翻攝廣州本地寶微信公眾號）

記者魏有德／綜合報導

大陸微博近日有網友分享「廣州2月離婚名額已全部約滿」，引起網友熱議。對此，廣州市民政局相關負責人表示，部分婚姻登記當事人放棄到場辦理離婚登記，沒有及時取消預約號，才造成預約資源被佔用。

▲網傳大陸廣州2月份離婚登記預約額滿。（圖／CFP）

▲網傳大陸廣州2月份離婚登記預約額滿。（圖／CFP）

《羊城晚報》報導，該負責人認為，婚姻登記當事人預約後沒有到場辦理主要有三方面原因，廣州市全面引入線上婚姻家庭輔導服務，部分當事人申請婚姻家庭輔導後，夫妻關係得到調適緩和，自願放棄辦理離婚；部分婚姻登記當事人存在一時衝動而預約離婚，冷靜後放棄辦理；部分當事人預約離婚登記後改為到法院辦理訴訟離婚。

此外，根據大陸最新頒布的《民法典》規定，當事人需要辦理離婚登記者，須先預約辦理離婚登記申請，取得《離婚登記申請受理回執單》且30天「冷靜期」屆滿後，才能到婚姻登記機關辦理離婚程序。

「冷靜期」30日內，任何一方不願離婚者，可撤回離婚登記申請；自「冷靜期」屆滿後30日內，雙方未共同到婚姻登記機關申請發給離婚證的，也視為自動撤回離婚登記申請。

▲陸《民法典》規定，離婚得先預約登記，待30日冷靜期後才能辦理手續。（圖／翻攝廣州本地寶微信公眾號）

▲陸《民法典》規定，離婚得先預約登記，待30日冷靜期後才能辦理手續。（圖／翻攝廣州本地寶微信公眾號）

對於廣州市各區登記處名額全滿，該負責人強調，已預約但因故不能按預約時段到場辦理的當事人，得及時通過網上預約系統或電話撤銷預約，以便婚姻登記機關能為其他有需要的當事人提供預約服務。

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