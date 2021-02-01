人妻靠Google翻譯溝通　老公想離婚「一理由」輸了

記者黃翊婷／綜合報導

洪姓男子不滿越南籍鄭姓妻子來台同住2個月，就離家不回，還恐嚇他如果不簽延長居留證就要提告，雙方至今已分開超過10個月，這才心寒決定訴請離婚。不過，台灣高雄少年及家事法院法官聽完鄭女描述後，認為全案不符合惡意遺棄的要件，最終裁定駁回丈夫的告訴。

▲洪男不滿妻子結婚後沒有照顧過他一天。（示意圖／123RF，與本案當事人無關，下同）

洪男在判決書中主張，2019年1月間與鄭女在越南結婚，同年6月13日回台辦理結婚登記，但從當年7月起，妻子說要外出工作，留下患有慢性病的他獨自生活，工作結束也不回家，而是直接去了北部，連地址也不給，「她還恐嚇我，如果不簽延長居留證就要告我」，兩人在台同居僅2個月，如今已經分居超過10個月，「我請她回來簽離婚協議書，她不願意，我不得已才告到法院。她賺的錢都匯回越南，沒有拿錢回來，我還有通知她回來申請健保卡，但她都不理。」

面對丈夫指控，鄭女無奈表示，2020年1月13日洪男叫她回家，要求在某文件上簽名，簽完就可以出去，因為看不懂文件內容寫什麼，所以當下沒有簽，「我的居留證快要到期，請他帶我去延期，但他叫我簽離婚，說這樣我就可以回越南，沒有答應要幫我辦理居留證的延期。」

鄭女透露，因為剛到台灣還沒學會語言，平時溝通都不是很懂，有時還要靠其他人幫忙，或是透過Google軟體翻譯，如果丈夫不想講了就會掛電話，「當初我要到北部工作有跟他說，他有同意」、「我回去的時候，他已經把我的衣服裝好了，叫我拿走，說還是要離婚」、「他還把門鎖上，不讓我進去」。

▲洪男自稱患有慢性病。

台灣高雄少年及家事法院法官認為，鄭女是在2019年7、8月間離家外出工作，雖然雙方對於「有無經過同意」這點的陳述不同，但夫妻本來就是獨立個體，無論是工作或居所，應該互相溝通、協調以達成共識，而不是必須經過一方同意才能前往某地工作。

法官接著指出，鄭女兩次出庭皆表示願意繼續與丈夫一起生活，反而是洪男不同意，堅持要離婚，考量到女方是因為工作離家，不構成惡意遺棄的要件，最終裁定駁回男方的告訴，全案仍可上訴。