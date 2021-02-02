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【廣編】玩出屬於我的日本　食尚玩家日本風格生活節

▲▼食尚玩家,日本風格生活節,日本觀光局,九州,北海道。（圖／日本觀光局提供）

▲食尚玩家在台北松山文創園區舉辦「日本風格生活節」，帶大家暢遊北海道及九州地區的人氣景點。

圖、文／日本觀光局提供

食尚玩家1/30（六）在台北松山文創園區舉辦「日本風格生活節」，帶大家暢遊北海道及九州地區的人氣景點，從日本北海道以及九州空運來台小點心，不用出國也能感受濃濃的日本氣息。

「日本風格生活節」當天由食尚玩粉最熟悉的OS桑阿松擔任主持人，同為食尚玩家班底的新生代男星風田和老班底蛙蛙親臨現場，和前來活動會場的朋友們一同觀看由日本新生代男星岡田健史以及台灣知名男演員盧彥澤所拍攝的精彩宣傳影片，彷彿也跟著暢遊北海道與九州地區的景點，更大方送出了多項精美好禮。

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出國玩怎麼能少了拍美照和品嚐當地美食！食尚玩家特別把北海道、九州的熱門景點搬到「日本風格生活節」現場，各式網美打卡牆讓人一秒置身在日本。還準備試吃試飲區，讓大家在台灣也能吃到用北海道、九州食材製作的點心，真的就像去了趟日本旅遊，幸福感爆棚！

除了視覺、味覺的偽出國美好體驗，連聽覺也完美複製濃濃日式風情！邀請人氣樂團表演日本流行音樂，一起度過超Chill的午後時光。

「九州&北海道 我的心日常」活動專頁https://www.visit-japan.jp/hokkaido_kyusyu2020/

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