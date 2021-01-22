日本地方美食大比拚！北海道靠2大特色狂勝...4縣慘墊底

▲日本幅員廣大，各地區的特色料理也不盡相同。（圖／取自免費圖庫pixabay）



記者王佩翊／編譯

日本料理遠近馳名，極具代表性，而各都道府縣因為盛產的食材與飲食習慣不同，也發展出各類的特色美食。日媒就發起了問卷調查，耗時一年，調查日本人認為「哪個城市的地方美食最好吃」，近日該篇調查結果出爐，第一名正是以海鮮、牛奶以及起司等食材聞名的北海道，其次則分別為福岡與大阪。

全日本47個都道府縣都有各自的代表美食， 其中也反映出該地區的地理與人文風情，因此別具特色。日媒《Jタウンネット》就針對各地美食進行長達1年的票選，請讀者選出覺得當地美食最好吃的地區。最後，由國人也非常喜愛的北海道以28.1%的高得票率拔得頭籌。

▲北海道以海鮮與乳製品聞名。（圖／翻攝自pixabay）



北海道四面環海，不僅盛產海膽、花枝、帝王蟹等新鮮的海產，還有許多起司、牛奶等乳製品，可以說是天然食材的寶庫，因此也不負眾望奪得第一。其次則分別是12.3%的福岡、7.7%的大阪、7.4%的岡山以及5.9%的愛知。

其中，福岡以辣味明太子與博多拉麵聞名，大阪則是因為發展出各式各樣的夜市美食得到第三名，特別是章魚燒與大阪燒等街邊美食。岡山雖然不像前三名一樣擁有極具特色的當地美食，但因氣候溫暖、降雨量少，因此盛產葡萄與水蜜桃。

另一方面，群馬、山梨、滋賀以及島根則以零票並列倒數第一名。

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