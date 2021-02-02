瘋電影／屁屁偵探《咖哩香料事件＋瓢蟲遺蹟之謎》　

文／賴賴

瘋言瘋語：

雖然電影長度有69分鐘，不過電影採電視卡通的格式設計，第一部故事結束後中場有八分鐘，給小朋友上廁所休息的時間，接著第二段故事和第一段不同，屬於尋寶內容比較沒有驚喜，屬於低年級以下的小朋友的電影。

在觀影過程中，有小朋友興奮地立刻說明角色關係，很有趣，一個小時的安排，恰恰適合幼稚園小朋友理解，第一部的咖哩香料事件，在解謎過程中，小朋友和電影互動，看得相當專注，這種電影模式設計很新鮮，卻也使電影更具教育意義，整體感是好看的。



片 名：《屁屁偵探：咖哩香料事件》＋《屁屁偵探：瓢蟲遺蹟之謎》

類 型：動畫、劇情

上映日期：2021-01-21

片 長：01時19分

導 演：平山美穂 、 芝田浩樹

國 家：日本

語 言：日語

發行公司：台北双喜電影



劇情大綱

【咖哩香料事件】



在一個風和日麗的午後，屁屁偵探和助手布朗在咖啡廳享受悠閒的下午茶時光。帕歐多先生雙手抱著一個大購物袋走進來，他是鎮上新開的咖哩餐廳的店長。



這時帕歐多先生發現，他剛買的製作美味的咖哩中不可或缺的重要香料「辛辣踢粉」從購物袋中消失了！



「沒有那個就做不出咖哩！沒辦法開店！」看到帕歐多先生深受打擊昏倒的樣子，屁屁偵探勇敢地站出來「交給我吧！」



看屁屁偵探如何用華麗的推理，解開咖哩香料消失之謎！



【瓢蟲遺蹟之謎】



跟著屁屁丹迪一起探索遺蹟之謎吧！



臉長得像屁股，推理完美精準的名偵探「屁屁偵探」躍上大銀幕的第二部作品。



這次是隨著屁屁偵探和屁屁丹迪這對父子檔，一起探索古代遺蹟之謎的冒險動作片！



屁屁偵探有一天接到父親屁屁丹迪委託的案件，前往瓢蟲遺蹟查案。據說遺蹟之中隱藏的寶藏，有可能拯救久旱不雨的點點村。屁屁丹迪先跟點點村的小孩貓熊妹早一步前往遺蹟所在之處，但是卻被想要搶走寶藏的二人組盯上。而且怪盜U的犯罪預告也隨即寄到…。屁屁偵探一邊追隨屁屁丹迪的腳步，一邊解開遺蹟內各種神祕的謎團！



【關於電影】



《屁屁偵探》（日語：おしりたんてい）是由日本作家Troll（トロル）創作的兒童繪本系列作品，由POPLAR社出版發行。該作自2012年推出後廣受幼兒和低年級學生的歡迎，直到2017年5月，《屁屁偵探》系列作品累計銷量超過150萬本。2017年5月31日，宣布電視動畫化。屁屁偵探的繪本有著極具巧思的故事設計，簡單明瞭的故事內容，以及超可愛、超奇妙的角色設定！兩個圓滾滾的「屁股臉頰」…中間藏的是？



既紳士又有智慧的屁屁偵探，擄獲大小朋友的心，現在是學齡前後的小朋友最喜歡的夥伴，不但榮登「推薦給青少年的選書TOP100」；在電視台播出的動畫，也是4-9歲孩童的收視率冠軍！屁屁偵探有好多小幫手，邀請你跟著他踏上解謎的路途！

▲尋找咖哩店老闆遺失的秘密調味罐。

▲屁屁偵探的爸爸遇到困難向屁屁偵探求助。

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