WHO官員對中喊話：應讓國際專家在武漢「自由訪問」

▲WHO專家小組日前抵達武漢市華南海鮮市場，為疫情爆發後調查小組首次進入首波群聚感染點。（圖／路透）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾1日專電

世界衛生組織官員今天表示，國際專家組在中國武漢已訪問醫院、海鮮市場，行程計畫也包括前往武漢病毒研究所，並呼籲讓專家們在任務期間有自由訪問的權利。

世界衛生組織（WHO）國際專家小組正在武漢進行2019冠狀病毒疾病（COVID-19）溯源工作，今天媒體在世衛記者會上詢問關於專家組實地訪問訊息以及對美國新任國務卿布林肯（Antony Blinken）說，北京在允許專家進入病毒發現地點這件事上，表現「遠遠不及格」的看法。

世衛流行病學家范科霍芙（Maria Van Kerkhove）說，專家們已訪問醫院、海鮮市場，並與中國疾病控制中心官員們會面。

范科霍芙表示，國際專家小組在當地正進行富有成效的討論，但蒐集的訊息還需要進一步分析，她說專家將會訪問武漢病毒研究所，這項行程包括在訪問計劃中。

她進一步指出，應讓專家們有自由決定任務期間需要進行訪問的權利，必須提供他們科學研究的空間。

世衛公共衛生緊急計畫執行主任萊恩（Michael Ryan）另表示，目前專家小組訪問已取得初步進展，但這次訪問可能無法回答所有問題，專家們需要蒐集更多數據，且得到更多訊息後會有更多問題，這就像偵探調查一樣，專家們目前正努力中。

世衛專家小組1月28日結束14天隔離後展開為期約2週的實地考察行程。1月30日前往收治最初確診病患的武漢金銀潭醫院與院方人員會面、1月31日抵達華南海鮮市場，這是一年多前最早出現群聚感染的地點之一。