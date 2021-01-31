香港中聯辦：英國操弄BNO　想把大批香港人變「二等公民」

▲大陸及香港政府不承認BNO護照，要求港人出入境應出示特區護照或身分證。（圖／路透）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸及香港政府31日起不再承認英國國民海外護照（BNO）作為旅行證件及身分證明。中聯辦、港澳辦同日發出聲明譴責英國政府，不只批評其背信毀諾，還指英方試圖把大批香港人變成「二等公民」。

香港中聯辦指出，早在香港回歸前，中英雙方已就BNO問題達成共識並互換諒解備忘錄，英方明確承諾持有BNO港人無居英權，中方亦把BNO視為旅行證件處理，「在香港回歸24年後的今天，英國政府竟公然撕毀承諾，藉口香港國安立法操弄BNO，一再擴大其適用範圍，試圖把大批港人變成二等英國『公民』，已經徹底改變了原來中英諒解的BNO性質。」

中聯辦提到，「人無信不立，國無信則衰」，英方背信毀諾，中國政府採取反制措施，完全是對等反應和正當回擊。

中聯辦強調，香港是中國的香港，中國政府立法維護國家安全和香港社會穩定，具有不容置疑的合法性、正當性和必要性，「事實證明，有偉大祖國作為堅強後盾，才是香港同胞安居樂業的保證和信心所在。中央政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹『一國兩制』方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干預香港事務的決心堅定不移。」

國務院港澳辦也表示，在香港回歸前，中英雙方曾就BNO護照問題互換備忘錄，英方明確承諾不給予持有BNO護照的香港中國公民在英居留權，「去年以來，英方違背國際關係基本準則，極力阻撓我制定和實施香港國安法，在其圖謀失敗後，轉而在BNO問題上打起歪主意。英方的做法嚴重違反中英聯合聲明，是一種赤裸裸的毀約行徑。」

港澳辦指出，英方不守承諾，出爾反爾，還大言不慚地自稱是為了尊重與香港的「歷史聯繫和友誼」，公然美化其侵略歷史和殖民統治，「這是一種厚顏無恥的強盜邏輯，嚴重傷害中國人民的感情。我們保留進一步採取反制措施的權利。」

港澳辦強調，香港國安法撥亂反正，有力推動了香港重回正軌，中國政府全面準確貫徹落實「一國兩制」方針、堅決執行香港國安法的決心不可動搖，「英方不要錯打算盤。」