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英國申請加入CPTPP　日英紐明晚舉行部長級會談

▲▼ 英國國旗,英國。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國脫歐後積極另覓出路，將於2月1日提出正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。圖為英國國旗。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京31日綜合外電報導

面對英國有意申請加入CPTPP，今年身為CPTPP主席國的日本，將於2月1日晚間舉行日本、英國及紐西蘭三方部長級會談，英國將於會談中提出加入申請，預估春天起進入正式談判。

英國脫歐後積極另覓出路，將於2月1日提出正式申請，加入目前由日本、澳洲等11個亞太國家組成的「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）。

日本經濟新聞報導，這場日英紐三方部長級會談將透過線上方式舉行，英國將在會中提出加入申請。目前預估從今年春天起展開正式談判。

英國是11個創始會員國外第一個申請加入的國家，可望為日本主導的CPTPP更形擴大營造有利環境。

▲▼英國首相強生（Boris Johnson）。（圖／路透）

▲英國首相強生。（圖／路透）

日本放送協會（NHK）報導，日本政府負責CPTPP的經濟再生擔當大臣西村康稔在推特發文說，預定2月1日晚間跟英國國際貿易大臣特拉斯（Liz Truss）、委任國紐西蘭貿易及出口部長歐康納（Damien O'Connor）舉行三方部長級會談。

西村說，在接獲通知時，日本政府身為今年CPTPP主席國，將展開必要討論。

他說，期待英國在申請加入時，能展現完全履行高水準CPTPP義務的強烈決心；英國是今年七大工業國集團（G7）主席國，也是跟日本共享基本價值的全球戰略夥伴。

西村說，英國加入CPTPP潛藏著將高水準規則擴大到跨越亞洲太平洋的可能性。

日本政府認為，要讓世界經濟從2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情影響下復甦，透過CPTPP推動自由貿易很重要，對表示有意加入的英國，將給予必要資訊提供等協助。

日本今年擔任CPTPP主席國，待英國正式提出加入申請後，將盡可能早日舉辦由成員國組成的CPTPP委員會，為展開英國加入談判進行協調。

另一方面，英國脫歐後，日本與英國的雙邊經濟合作協定（EPA）已於今年1月1日生效。

►英將申請加入CPTPP　「首個非原始成員國」創先例！今春啟動談判
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