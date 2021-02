超重度「臉盲症」！她照鏡子認不出自己　尬聊40分鐘才發現找錯人

▲英國一名33歲女子從小深受「臉盲症」之苦,就連照鏡子也認不出自己。(示意圖/取自免費圖庫pexels)



記者吳美依/編譯

英國達比郡(Derbyshire)33歲女子蘿倫(Lauren Nicole-Jones)罹患嚴重的「面部識別能力缺乏症」(prosopagnosia),也就是俗稱的臉盲症,無法辨別好友與知名人物的長相,有時甚至連照鏡子也認不出自己。她曾經打錯視訊電話,和對方尷尬地交談40分鐘,才發現根本找錯人了。

蘿倫向《鏡報》表示,臉盲症的生活非常棘手,她會把前男友錯認成別人,忘記12歲以來的摯友漢娜(Hannah)長相,甚至必須靠著白紗款式,才能認出婚紗照裡的自己,「我曾在一間餐廳裡,為了擋住他人道路而道歉,但站到旁邊好幾步後,才發現那是自己在全身鏡中的倒影。」

