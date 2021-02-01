林為洲反對為趙少康改內規：讓韓國瑜「被動參選」教訓還不夠？

▲資深媒體人趙少康近日申請重回國民黨。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

資深媒體人趙少康申請回復國民黨籍，他1日上午出面證實是高雄市前市長韓國瑜勸進，至於參選資格問題，韓國瑜表示願幫他去跟黨主席江啟臣談。不過，國民黨立委林為洲反對為了趙少康改變黨內規定，他認為，當初韓國瑜的「被動參選」，因人設事不僅害了人、也害了黨。

林為洲在臉書發文表示，他歡迎趙少康參選黨主席，讓黨員多一個不錯的選擇，「我反對改變現有規定，讓原來不能參選的趙少康，可以參選黨主席。」

林為洲表示，當年讓韓市長「被動參選」，頒「榮譽黨員」給郭董參選，因人設事，造成混亂，害了當事人，也害了黨，教訓還不夠嗎？呼籲國民黨若要談改革，就先建立法治、透明的制度。

針對趙少康的參選資格，國民黨發言人盧宸緯表示，根據109年中國國民黨主席補選作業細則第4、5條規定，候選人必須具有「選舉人資格」，包括必須入黨滿1年，且曾任中評委或中央委員。

另外，依照109年中國國民黨主席補選作業細則第五條關於侯選人資格規定：具選舉人資格，曾任中央評議委員或中央委員，未曾受停權1年以上、撤銷黨籍、開除黨籍或註銷黨籍之黨紀處分，經本黨具有黨權之黨員百分之三以上連署，且獲得選舉監察委員會審查通過者，為黨主席選舉候選人。

國民黨主席選舉辦法預計今年4月出爐、5月公告、7月投票，全代會預計9月初舉行。至於中常會是否可能更改施行細則讓趙少康參選？盧宸緯指出，施行細則原則上不得踰越選舉辦法，而選舉辦法必須送中常會通過再送到全代會核備，以今年時程來看無法趕上。