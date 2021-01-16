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106歲英國嬤兩度擊敗新冠　長壽秘訣曝：全脂牛奶＋晚上1杯威士忌

實習記者高琳景／綜合報導

英國一名高齡106歲的奶奶瑪莉．尼柯森（Mary Nicholson）經歷了2次世界大戰、3次流感後，近日更2度戰勝新冠肺炎，讓人佩服不已。對此，她也透露自己的長壽祕訣是「喝全脂牛奶、奶油、晚上一杯威士忌」。

根據《每日郵報》報導，出生於1915年1月12日的瑪莉，正逢一次世界大戰時期，爾後又經歷了二戰和1918、1957和1968的流感，她在5歲時就失去母親，父親則死於戰爭的毒氣中，因此養成她獨立生活的個性。

近日，瑪莉再次戰勝了新冠肺炎後，迎來了她的106歲生日。她表示「雖然還是有點咳嗽，但我感覺好多了，再被隔離之後還能夠慶祝，我感到非常高興，同時也迫不及待和家人見面。」

對此，瑪莉的姪女吉恩（Jean Humphreys）表示，她是一位非常獨立、有趣又充滿愛心的人，雖然從小就失去雙親和經歷了戰爭，但她仍努力不懈的工作，直到102歲才住進養老院中。

照顧瑪莉的工作人員簡恩（Jane）提到，瑪莉在第一次染疫時，他們以為要失去她了，好在她二次感染又康復後，才親眼見證她的身體很棒。對於活到106歲的祕密，瑪莉表示「一直保持警惕。」簡恩則笑虧「沒有男人和吃美食，才是你的祕密吧。」

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