限量不到800瓶！圓山飯店推出總統行館典藏牛年紀念酒　1/20預購

▲圓山大飯推出總統行館典藏牛年紀念酒。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

圓山大飯店繼2020年推出2020520圓山國宴紀念酒之後，今年再推出「圓山總統行館典藏牛年紀念酒」，邀請獲得多次國際盲測大獎的臺灣菸酒公司，挑選出最佳的四桶OMAR單桶原酒威士忌，組成「白金」與「鎏金」二套圓山總統行館典藏牛年紀念酒，總計限量749瓶。

「總統行館典藏牛年紀念酒」有白金、鎏金二套酒，應景牛年，設計團隊以228公園西側的青銅牛，搭配上喜氣大旺的紅色酒標，來象徵詮釋台灣首批以泥煤煙燻麥芽生產的泥煤新橡木桶。而公園東側的紅銅牛，則搭配上純潔自由的白色酒標，來詮釋OMAR最具代表性與知名度的原桶強度麥芽威士忌的波本桶。

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圓山大飯店董事長林育生表示，選擇OMAR威士忌是因為OMAR威士忌在全世界競爭激烈的競賽當中脫穎而出得到多次最佳威士忌的榮譽，這樣的選擇是圓山之光也是台灣之光，特別感謝臺灣菸酒公司提供如此優質的酒品，圓山大飯店希望未來能和台酒長期合作，從多次獲獎的的OMRA威士忌當中，挑出更精緻的好酒來提供給社會大眾。

▲OMAR單一麥芽威士忌產自台灣的南投酒廠。（圖／記者黃士原攝）

為何是使用台灣歷史博物館館前那一對銅牛來設計總統行館典藏牛年紀念酒呢？圓山大飯店董事長林育生說這一對銅牛跟圓山大飯店是有淵源的，台北圓山大飯店的前身乃是台灣神社，而這對銅牛最早就是出現在台灣神社內，直到民國38年才輾轉運送到市中心的現址。而將原屬圓山，象徵吉祥旺市的雙銅牛介紹給國人，並同步和台灣菸酒公司OMAR威士忌聯名發行，具歷史意義與收藏價值的圓山總統行館典藏牛年紀念酒。

▲左起米爾斯國際創意行銷執行長張珉珉、圓山大飯店董事長林育生、臺灣菸酒公司副總經理廖志堅。（圖／記者黃士原攝）

OMAR單一麥芽威士忌產自台灣的南投酒廠，「OMAR」在蘇格蘭蓋爾古語中意旨「琥珀」。南投酒廠氣候宜人，並且位於中央山脈間獨享純淨無汙染水源，因此格外適合威士忌生產與陳年。酒廠因此特設麥芽威士忌工場，堅持非冷凝過濾工法並且不添加焦糖色素，不僅保留了有如琥珀般金黃色澤，更完整呈現原有的風土香氣。

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