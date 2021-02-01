嫁出去不能拜祖先？人妻常夢到「過世爺爺」　弟一招解惑

▲過年快到了，家家戶戶都會祭祖。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名男網友發文表示，看到有人說嫁出去的女生不能拜祖先。但他分享自身大姐經歷為例，「沒什麼問題啦，祖先會很高興的！」對此，其他人妻也紛紛說，「我結婚後回娘家第一件事就是先拜祖先」、「我們家祖先都我在拜的。」

這名網友近日在「靈異公社」臉書社團說，有次大姐說常夢到爺爺，他就回「妳每次回來都沒去上香」，聽到對方「啊嫁出去的不是說不能拜祖先」的回覆，他說「哪有那種事？嫁出去，姓和血緣就沒了嗎？」

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原PO表示，後來大姐去點香拜祖先後，就沒夢到爺爺，「現在回家大姐一定先去點香，沒什麼問題啦，祖先會很高興的啦。」

▼許多人認為，嫁出去也是可以拜祖先。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

對此，許多人也認同，「滿好笑的，嫁出去就不姓娘家的姓了嗎？什麼老舊觀念」、「嫁出去也是可以拜啊，常夢到也可能有事交代」、「我結婚後回娘家第一件事就是先拜祖先」、「我連掃墓都去，因為我爺爺奶奶一定也會想我。」

還有人分享自身經驗，「我剛結婚後連續好幾年，我媽的忌日都是我準備、拜拜的。我家沒這種習俗説不能拜，嫁出去的女兒永遠是家人。」

一名人妻說，「我的大姑們每逢佳節，都拜得比我這個媳婦還勤勞、澎湃，畢竟是她們的父母，一定比我更想念長輩。」也有人開玩笑說，「笑死...以後要是我死了..誰阻止我女兒拜我...我一定去壓他。」