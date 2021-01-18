外公託夢阿姨「4數字」中百萬　孫子也照做！結局笑翻3千網友

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友17日在臉書PO文自稱，外公過世之後陸續託夢給阿姨、大舅一家人，沒想到他們雙雙中大獎，讓同樣被託夢的他心裡不是很平衡，「為什麼外公都特地北上託夢給我了，怎麼沒有順便報幾個號碼給我？」其他網友看完文章，紛紛留言勸他別多想，「認真工作比較實在，偏財可遇不可求」、「沒那個財運也無法得到啊」。

▲原PO的阿姨、舅舅都因為外公託夢中大獎。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書「靈異公社」的PO文中提到，大約30年前外公生病買藥的費用，都是最有錢的六阿姨負責，後來外公過世，託夢報了4個號碼給阿姨，沒想到竟然中了幾百萬元，「去年外公特地從中部跑上來託夢給我，說他要撿骨進塔，要我媽別忘記回去」，他也乖乖照做，轉告母親。

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原PO半開玩笑地說，哪知道進塔不久，外公就託夢給大舅一家子，結果中了今彩539的頭獎，讓原本生活很辛苦的大舅和家人終於有錢翻新住家，得知這件事情讓他心裡有些不平衡，「為什麼外公都特地北上託夢給我了，怎麼沒有順便報幾個號碼給我？」

原PO加碼解釋，外公其實在他出生之前就過世了，之所以PO上來和大家分享，是想問問有沒有其他人遇過類似的事情，「我是不是該找個有陰陽眼的網友，跟外公『溝通』一下了？」

▲原PO外公在他出生前就過世了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

這篇文章公開不到一天，就吸引超過3900名網友按讚。大家紛紛留言勸原PO別想太多，「要中大獎也是要有那個福氣」、「一個是生前有付出，一個是生活辛苦，感覺都是有原因的」、「認真工作比較實在，偏財可遇不可求」、「不是不報給你，可能是你的福報不夠，報給你，反而會害死你」。

還有網友分享自身經驗並表示，「我外婆生前也是我媽在照顧，外婆剛往生還沒出殯那幾天，也有跟媽媽託夢，說有幾個號碼一定要簽，連續託夢3天，結果因為還在辦喪事，媽媽根本沒心情去簽，事後才知道，外婆報的那組號碼總共開了3次，如果3次都簽的話，獎金很嚇人。就如其他人所說，是你的就是你的，不是你的根本無緣啊。」