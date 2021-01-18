　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外公託夢阿姨「4數字」中百萬　孫子也照做！結局笑翻3千網友

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友17日在臉書PO文自稱，外公過世之後陸續託夢給阿姨、大舅一家人，沒想到他們雙雙中大獎，讓同樣被託夢的他心裡不是很平衡，「為什麼外公都特地北上託夢給我了，怎麼沒有順便報幾個號碼給我？」其他網友看完文章，紛紛留言勸他別多想，「認真工作比較實在，偏財可遇不可求」、「沒那個財運也無法得到啊」。

▲▼刮刮樂,彩券,春節,試手氣,中獎,過年,彩券行,投注站,公益彩券,新年。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO的阿姨、舅舅都因為外公託夢中大獎。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書「靈異公社」的PO文中提到，大約30年前外公生病買藥的費用，都是最有錢的六阿姨負責，後來外公過世，託夢報了4個號碼給阿姨，沒想到竟然中了幾百萬元，「去年外公特地從中部跑上來託夢給我，說他要撿骨進塔，要我媽別忘記回去」，他也乖乖照做，轉告母親。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO半開玩笑地說，哪知道進塔不久，外公就託夢給大舅一家子，結果中了今彩539的頭獎，讓原本生活很辛苦的大舅和家人終於有錢翻新住家，得知這件事情讓他心裡有些不平衡，「為什麼外公都特地北上託夢給我了，怎麼沒有順便報幾個號碼給我？」

原PO加碼解釋，外公其實在他出生之前就過世了，之所以PO上來和大家分享，是想問問有沒有其他人遇過類似的事情，「我是不是該找個有陰陽眼的網友，跟外公『溝通』一下了？」

▲長輩，老人（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲原PO外公在他出生前就過世了。（示意圖／取自免費圖庫Pexels，與本文當事人無關）

這篇文章公開不到一天，就吸引超過3900名網友按讚。大家紛紛留言勸原PO別想太多，「要中大獎也是要有那個福氣」、「一個是生前有付出，一個是生活辛苦，感覺都是有原因的」、「認真工作比較實在，偏財可遇不可求」、「不是不報給你，可能是你的福報不夠，報給你，反而會害死你」。

還有網友分享自身經驗並表示，「我外婆生前也是我媽在照顧，外婆剛往生還沒出殯那幾天，也有跟媽媽託夢，說有幾個號碼一定要簽，連續託夢3天，結果因為還在辦喪事，媽媽根本沒心情去簽，事後才知道，外婆報的那組號碼總共開了3次，如果3次都簽的話，獎金很嚇人。就如其他人所說，是你的就是你的，不是你的根本無緣啊。」

ET快訊
汽旅「浴缸吃人」！正妹遭吸…背部黑一片　網傻：是詭異木偶房
台北市「不再是年輕人夢想之都」　一張圖揭悲哀
鄭爽被爆不簽字！「孩子被當棄嬰」超慘下場曝
放晴跑山「女友全裸入鏡」合照曝　男被罵翻：幫她買衣服啦

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

台北市人口創23年新低　一張圖揭悲哀「不再是年輕人夢想之都」

消基會曝「市售3口罩含鉛」　美德醫療被點名…緊急回應了

台灣自費採檢貴中國19倍？林俊憲1句反酸：結果一點可信度都沒有

金牛男澎湖旅遊超摳門　女友炸裂：我他Ｘ就想「一個人吃花枝丸」

「喝氣泡水」能減重？醫師：喝多容易脹氣...這2種人不能當水喝

台大醫院開第一槍！　自主限縮加護病房探病次數「2次→1次」

李永得歡迎中國「勇敢來台出書」　否認審查出版品違憲

全聯同標69元蔬菜卻「差很大 」　內行一看秒解：選這顆！

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

台南火化場罕見「倒棺露屍」　 禮儀師嚇得下跪道歉求原諒

潘瑋柏後台「直奔餐桌煮火鍋」！　　遇藝人打招呼...站著繼續吃ＸＤ

2份工太累！5寶爸上班4天就請假　下班前提離職：對老闆不好意思

王浩宇被罷免「人躲到綠島」！服務處鐵門深鎖　臉書14字吐心聲

周杰倫秒識破慶生驚喜..昆凌默契接手機幫錄　「小泡芙」一見周董叔叔就追：你過來～

部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

台北市人口創23年新低　一張圖揭悲哀「不再是年輕人夢想之都」

消基會曝「市售3口罩含鉛」　美德醫療被點名…緊急回應了

台灣自費採檢貴中國19倍？林俊憲1句反酸：結果一點可信度都沒有

金牛男澎湖旅遊超摳門　女友炸裂：我他Ｘ就想「一個人吃花枝丸」

「喝氣泡水」能減重？醫師：喝多容易脹氣...這2種人不能當水喝

台大醫院開第一槍！　自主限縮加護病房探病次數「2次→1次」

李永得歡迎中國「勇敢來台出書」　否認審查出版品違憲

全聯同標69元蔬菜卻「差很大 」　內行一看秒解：選這顆！

大學學測22、23日登場　新北考場周邊紅線及人行道臨停資訊

部桃醫憔悴照曝！施景中心疼…曝光協調會議：各大醫院答應支援

阿金新特技GET！　淡定「頂衛生紙」賣萌網笑翻：是印度女紙～

汽車儀錶板驚亮「1黃燈」　行家秒解答：建議還是要打開

「氣泡水」不是人人都能當水喝！　易脹氣及胃食道逆流體質少喝

「極北美景X鮮蟹美食」歡度歲末　新北石門「富基漁港」海鮮聖地

新北7歲妹住漏風鐵皮屋！一床擠4人「垃圾當牆」　1歲弟只有泡麵吃

台中3歲男童遭虐！單親媽認了「請老闆幫管教」　社會局帶回驗傷

許雅鈞忍寒冷「深夜寵妻」竟遭酸　小S槓網友護尪：跟你勢不兩立

麟洋要延續奪冠氣勢再戰泰羽賽　首碰美國4強有機會遇印尼強敵

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

生活熱門新聞

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

3件含鉛！檢測20種口罩結果出爐

快訊／北部醫院再增1護理師染疫！

「泡麵土地公」被浪費！廚餘塞滿過濾網

陳時中說溜嘴：是部立桃園醫院

幼兒園老師帶小孩「吃麥當勞」！家長控不得體

桃園4醫護院內足跡曝光　一張圖看懂

台大醫院開第一槍　限縮加護病房探病次數

今晨6.3℃入夜再冷一波　鋒面襲！全台連下3天雨時間曝

一家4口到好市多　「整車商品」竟都要退貨

風向大轉？網還原「楊志良開除說」完整對話

五寶爸5天就辭職　洗車老闆回應

快訊／疫情有變化？陳時中下午2點親自主持記者會

被點名口罩含鉛　美德醫療回應了

更多熱門

相關新聞

6歲兒曝「長一樣假媽媽」行為：她哭哭　母聽完全身麻

6歲兒曝「長一樣假媽媽」行為：她哭哭　母聽完全身麻

一名媽媽分享聽完6歲小孩說的話，瞬間全身發麻，「我應怎麼辦？這又表示什麼嗎？」對此，有過來人分享類似經驗，「我以前也看過！」還有人認為，應該帶小孩去收驚。

2歲半兒比天花板喊弟弟　過來人喊恭喜！她嚇壞曝後續

2歲半兒比天花板喊弟弟　過來人喊恭喜！她嚇壞曝後續

19歲兒託夢　父親買彩券中1000萬美元

19歲兒託夢　父親買彩券中1000萬美元

監視器驚見杏林醫院一幕！學生尖叫　教官沉默了

監視器驚見杏林醫院一幕！學生尖叫　教官沉默了

算命師：妳只能活到建醮前！　阿婆真的走了託夢說遺願

算命師：妳只能活到建醮前！　阿婆真的走了託夢說遺願

關鍵字：

靈異公社託夢

讀者迴響

熱門新聞

媽半夜被汪吵醒！驚見小兒子斷氣

爸抱親生孩休息！旁邊女孩成亮點

孕婦隔離一半破羊水　產後確診新冠

誰攻擊你的水缸？烏龜嚇到掉下巴

床單枕頭「一片恐怖血崩」　情侶認了！

新北男遭友人剖肚　大腸掉出40cm

16歲網紅砸1700萬整型！真實樣貌曝

音檔曝光！鄭爽要求棄養寶寶：打不掉，煩死了

3件含鉛！檢測20種口罩結果出爐

四貼爸嗆撞我　貨車秒輾壓1家4口

無照趴走9年欠罰單27萬元　5寶爸全身行頭與存款曝

「泡菜是南韓文化」　528萬韓吃播主遭控辱華

男子載女友跑山　竟讓她全裸坐後座

高雄母女衝下樓逃命仍成雙屍　嫌狂砍41刀：她唱歌太難聽

冷血看護躲被窩！她跌倒顱內出血亡　

更多

最夯影音

更多
台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃

台中太平火爆小貨車兩度衝撞！4貼機車倒地2童受傷...加速欲逃
持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

持修為魏如萱掀頭紗唱生日歌XD　一聽張惠妹到場：如果走音是因為變胖

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

謝金燕睽違五年重返小巨蛋　又扭又跳M字腿超辣

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

陳零九結婚前先買房..怕女友痛暫緩生子　「說不定明年就不紅」邱鋒澤大笑

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

持修驚人天價收藏「總價500萬」　曝擇偶唯一條件：不要一直叫我出去玩

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

《料理之王》火熱上映中！

《料理之王》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王》，美味佳餚精采上菜，請勿錯過！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲年度清倉下殺優惠！

寵物雲年度清倉下殺優惠！

錯過再等一年【年度清倉】寵物雲商城限時專區優惠5折！全館結帳再88折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面