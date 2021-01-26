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「台南聖王公」賜13聖筊　他半年大轉運：必須完成答應祢的事

▼香爐,香,拜拜,宮廟。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲您有到廟裡問過事嗎？（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享到台南一間廟宇問事，後來依照指示前往台南另一間廟宇，向「聖王公」廣澤尊王擲筊，結果獲得13個聖筊，「不到半年...事情進展得很順利，解決了很多事情，也讓我的事業開始往上衝，而如今我也必須完成當初我答應祢的事！」他也在網友的詢問下，公布這兩間廟宇。

當事人近日在「靈異公社」臉書社團說，他在豬年時遇上人生中很多不如意的事，某次和老婆到一間供奉池府千歲的廟宇，當下也沒多想，跟著報名問運途，「輪到我的時候，那個師兄對著我說，有人跟著我來，是.....廣澤尊王。」他還原當下和師兄的對話：

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原PO：是西XX的聖王公嗎？

師兄：不是。

原PO：那是永XX的聖王公嗎？

師兄：也不是，是你們家的聖王公，他來自南鯤鯓那方。你要問的不是運途，你所要的願望，你家聖王可以幫你達成，但是祂有條件！祂的條件就是要你跟祂交換條件，祂幫你完成你的願望，並助你一切，但是願望達成，你必須幫他雕刻金身。你回去找那間廟去擲筊問祂，三個聖筊以上為準。

▼原PO到北門二重港仁安宮擲筊。（圖／翻攝Google Maps）

北門二重港仁安宮。（圖／翻攝Google Maps）

原PO表示，隔天前往那間廟宇，點三支香跟聖王公秉報前一天的事，「聖王公，我是XXX，昨天是否您跟著弟子去台南某間廟宇」，結果獲得5個聖筊。他又問，「好！如果祢能幫我完成願望，我願意雕刻祢的金身，這是否祢要跟我交換的條件」，結果又獲7個聖筊。

原PO指出，不到半年，事情進展得很順利，解決了很多事情，也讓他的事業開始往上衝，「而如今我也必須完成當初我答應祢的事！」

對此，不少網友好奇，這間廣澤尊王廟在哪？原PO回是「北門二重港仁安宮」。許多人也想問原PO是在哪間廟問事？他公布是北區的「府城普威殿」，但也強調，「分享自身經驗，無任何收益廣告。」

▼原PO到府城普威殿問事。（圖／翻攝Google Maps）

府城普威殿。（圖／翻攝Google Maps）

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