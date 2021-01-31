帶家人拜南鯤鯓代天府　新竹男一下車就被提醒：全身雞皮疙瘩

▲不少網友直呼南鯤鯓代天府很靈驗。（圖／Instagram Xu_a_Hao提供）

記者陳俊宏／綜合報導

一名網友分享帶家人去台南玩，第一次到南鯤鯓代天府拜拜，卻遇到不可思議的事，「她怎知道我今天一大早從新竹直接開車下台南？」對此，有人表示，「南鯤鯓真的靈！親身體驗！從此不信邪。」

當事人30日在「靈異公社」臉書社團說，此事是親身經歷，當時到廟剛停好車，跟小孩下車時，突然有一位狀似瘋癲中年的婦女，跑過來指著他說，「先生，這是你開的車對吧？ 我跟你說，開長途車記得要多休息！」

原PO表示，他還不知道發什麼事情，也不知道為什麼這麼多香客，突然有個人跑來跟他說這些，「結果我太太看了她身邊的人群，跟她手上的葫蘆與浦扇，才發現剛剛那位狀似瘋癲的中年婦女，是還未完全退駕的濟公師父乩身！」

▼南鯤鯓代天府主祀「五府千歲」。（圖／翻攝南鯤鯓代天府臉書）

「讓我全身起雞皮疙瘩的是，她怎知道我今天一大早從新竹直接開車下台南？」原PO指出，「而且就突然從圍繞她的人身邊，跑來指著我說這些話，到現在我還覺得自己不可思議…」

對此，有網友認為，「她的意思是要你在台南住一晚」；原PO回，「其實本來就是兩天一夜的行程囉。」有人留言，「不管任何人都要多休息，避免疲勞駕駛」；但也有人認為，「對方只說你開長途，又沒說你是新竹開到台南，不需要覺得神奇。當地人應該大多騎機車代步，外地人才會開車，而且你還帶老婆和小孩，很容易猜到啊。」

有人則表示，「我直說了！南鯤鯓真的靈！親身體驗！從此不信邪。他要給你筊，馬上就給；他不給你筊，擲到死也不會給你。」原PO也附和，「沒錯，我求一個籤，求了9筊才有。」另一人也說，「真的，不給你筊，會擲得天荒地老，親身體驗過。」

據介紹，南鯤鯓代天府主祀「五府千歲」，包括李府千歲（大王）、池府千歲（二王）、吳府千歲（三王）、朱府千歲（四王）和范府千歲（五王）。