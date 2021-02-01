黎智英保釋上訴開庭　囚車戒護...大批民眾聽審

▲黎智英在囚車戒護下抵達終審法院候審。（圖／路透）

記者魏有德／綜合報導

壹傳媒集團創辦人黎智英保釋上訴一案今（１）日在香港終審法院開庭審理。綜合港媒報導，黎智英一早便搭乘香港最高級別的囚車抵達現場，隨後在層層戒護下經由懲教人員搭起的充氣隧道進入法院應訊。現場除大批媒體守候外，也有不少民眾排隊進入法院聽審。

▲黎智英下囚車時不發一語。（圖／路透）

《東網》報導，壹傳媒創辦人黎智英被控違反《港區國安法》中「勾結外國或者境外勢力危害國家安全」罪，香港終審法院今早10時開庭審理律政司的上訴，以釐清《港區國安法》第42條條文及決定法官李運騰的判決有否出錯。

黎智英被還押32天後，今日搭乘囚車抵達法院應訊。據悉，黎智英被控《港區國安法》勾結外國勢力危害國家安全罪，此前向高院申請保釋一度獲批，惟律政司不服向終院申請上訴，黎智英便再次還押監獄，等待終院審理保釋上訴案件。

▲黎智英因違反港區國安法遭羈押。（圖／路透）

對於這場上訴案件，香港終審法院安排5名《國安法》指定法官審理，包括首席法官張舉能、常任法官李義及霍兆剛、非常任法官陳兆愷及司徒敬；律政司的法律團隊包括署理副刑事檢控專員周天行、高級檢控官張卓勤及檢控官陳穎琛；代表黎智英的則是資深大律師黃繼明、資深大律師黃佩琪、大律師李少謙及譚俊傑。