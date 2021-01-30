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香港去年GDP下跌6.1%歷來最慘！港府：今年預估將恢復正增長

▲▼香港佐敦封區強制檢測。（圖／路透社）

▲香港疫情嚴峻，經濟大受影響。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

香港政府統計處29日公布2020年第4季及全年經濟數據，香港2020年GPD年減6.1%，為1961年有紀錄以來的最大年度跌幅。

數據顯示，香港去年第4季GDP預先估計數字同比下跌3%，較上季下跌3.6%有所好轉，主要原因為內部及對外需求均有所改善。

港府發言人指出，香港經濟在去年第4季繼續復甦，但受本地第四波疫情影響，復甦步伐緩慢，貨物出口增強和金融市場暢旺繼續提供支持。

▲▼香港疫情,港版方艙醫院。（圖／路透社）

港府發言人提到，去年全年GDP年減6.1%，由於香港社會已經恢復穩定，因此去年經濟嚴重收縮主要是源自疫情衝擊，消費和旅遊相關行業，如住宿、膳食服務和零售等受疫情重創，其收縮幅度遠超整體經濟。

港府發言人表示，反觀金融市場活動保持暢旺，與貨物進出口相關的活動近期也明顯加快，因此，要達到全面經濟復甦，整個社會不遺餘力抗疫，令疫情盡早受控是至關重要。

港府發言人指出，香港經濟2021年全年合計料會恢復正增長，但上半年的經濟情況將仍具挑戰，復甦的程度及速度受多項不確定因素影響，尤其是與疫情相關的不確定性。

港府發言人提到，大陸經濟勢將進一步增強，料為香港出口提供支持，但其他主要經濟體的復甦步伐將視乎當地大規模疫苗接種計劃能否取得成功，中美關係的演變及地緣政治局勢持續緊張也值得關注。

港府發言人強調，笨弟方面，香港經濟活動的前景主要取決於本地疫情能有多快受控，政府會密切留意情況，並採取適當的逆周期措施去支持經濟復甦及紓緩市民的財務負擔。

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