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吃番茄、香菜可救高血壓！營養師激推「5大類食物」中風率降21%

文／華人健康網

您也有血壓高居不下的困擾嗎？營養師表示，其實想控制高血壓問題，除了日常飲食注意鈉不過量攝取外，吃對食物也有一定的輔助效果！譬如，番茄、香菜，以及柑橘類等5大類食物，就是控血壓很好的食材選擇。

高血壓是心血管疾病元凶之一，國人十大死因也與它有關

高血壓不僅是全球性的健康議題，也是心血管疾病、腦中風、糖尿病、腎臟病、眼疾等重大慢性病的共同危險因子！根據107年衛生福利部所公布的國人十大死因統計資料顯示，國人因高血壓有關的心血管疾病死因，例如，心臟疾病、腦血管疾病及高血壓性疾病等，在十大死因分別為第2位、第4位及第8位，在在顯示血壓問題已嚴重威脅國人健康。

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鈉離子攝取過量，血壓跟著飆　成人每日不逾2400毫克

因此，不想因高血壓害命，平時清楚掌握自身的血壓狀況，積極控好血壓非常重要！至於高血壓問題是如何發生的呢？程涵宇營養師表示，臨床上認為導致人體血壓飆升的原因為遺傳及飲食生活型態不良，包含肥胖過重、吸菸、飲酒、運動量不足等；其中有一部分的高血壓族群常與飲食中攝取過多的鈉離子有關，這群「鈉鹽敏感性高血壓」的人必須更加注意鈉鹽的攝取量。

一般來說，衛福部建議成人每日鈉攝取含量不宜超過2,400毫克，相當於6公克的食鹽。但根據2013～2016年台灣國民營養健康狀況變遷調查的結果顯示，台灣成年男性每天鈉攝取量為3,700～4,600毫克，成年女性每天鈉攝取量為2,800～3,600毫克，是建議量的1.5～2倍之多，相當驚人！

學者針對11份臨床實驗（RCT）進行系統性分析，結果發現每天食用4公克（約2瓣）新鮮蒜頭，高血壓患者收縮壓平均可降低8.4 mm／Hg、舒張壓平均降低7.3 mm／Hg。

學者針對11份臨床實驗（RCT）進行系統性分析，結果發現每天食用4公克（約2瓣）新鮮蒜頭，高血壓患者收縮壓平均可降低8.4 mm／Hg、舒張壓平均降低7.3 mm／Hg。

想成功降血壓？吃對番茄、香菜5大類食物助改善

故想要遠離高血壓危害，民眾應適度減少調味料的使用為佳。不過，程涵宇營養師提醒，不是只有鹽巴才鹹、才含鈉！根據美國食品藥物管理局（FDA）統計鹽分攝取數據顯示，民眾吃下肚的鹽分，有高達77％來自包裝（加工食品）和餐廳（外食）的食物；而剩下11％是來自烹調或在餐桌上額外加的鹽，12％來自於天然食物。

因此，想降低鈉含量攝取，飲食中減少加工食品的攝取、少沾醬，也一樣重要。程涵宇營養師建議，除了減少鹽分的攝取，日常飲食適度攝取下列5能輔助降血壓的好食物，也是民眾另外的保健選擇：

【推薦食物1／香菜】

降血壓營養素：鉀離子、鈣、葉酸。

好處：不只是懷孕婦女需要補充葉酸，研究顯示，高血壓患者配合補充葉酸，有助於降低中風的風險。這項研究是以中國2萬多位高血壓患者（皆無中風以及心臟病史）為研究對象，研究中將患者分成兩組，其中一組服用中國最常用的降血壓藥物10毫克；而另一組除了服用相同劑量的降壓藥以外，還多補充了葉酸0.8 mg毫克，研究時間從2008～2013年，時間平均長達4.5年。結果發現，服用降壓藥加上葉酸補充的患者，中風風險下降了21％。

▲▼ 香菜。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲香菜內涵降血壓營養素：鉀離子、鈣、葉酸。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

【推薦食物2／番茄】

降血壓營養素：鉀離子、茄紅素。

好處：鉀含量豐富加速排除血中所含的鈉，有助降血壓。血壓偏高的人除了別吃得太鹹，還應增加鉀的攝取，以加速排除血中所含的鈉。此外，美國納許維爾高血壓研究所更發現，含鉀豐富的番茄等食物，可以更正大部份人吃太鹹的問題，提升食物的天然風味，有助降血壓。一般建議，料理時可「先加油、添醋再加熱」，醋能水解切斷碳與碳之間的連結；加油能讓油溶性的茄紅素溶解；加熱是把細胞壁破壞，以釋放細胞壁內的茄紅素，更能讓番茄釋放茄紅素。

【推薦食物3／柑橘類】

降血壓營養素：類黃酮。

好處：適度攝取類黃酮成分能幫助降低動脈血壓和高血壓的危險，尤其是柳橙汁裡面的類黃酮—「橙皮甘」更有幫助血壓穩定的作用。

美國納許維爾高血壓研究所更發現，含鉀豐富的番茄等食物，可以更正大部份人吃太鹹的問題，提升食物的天然風味，有助降血壓。

美國納許維爾高血壓研究所更發現，含鉀豐富的番茄等食物，可以更正大部份人吃太鹹的問題，提升食物的天然風味，有助降血壓。

【推薦食物4／莓果類】

降血壓營養素：

好處：花青素，花青素是強力抗氧化劑，可幫助血管暢通，降低罹患高血壓的可能性。《美國臨床營養期刊（The American Journal of Clinical Nutrition）》在一項涵蓋15萬名受訪者的研究發現，每星期喝1杯草莓或藍莓汁，可以減低高血壓的風險。學者發現，常吃這類富含花青素莓果的人，患有高血壓的風險比不吃的人降低了8％。

【推薦食物5／大蒜】

降血壓營養素：蒜素。

好處：大蒜細胞被切碎或咀嚼，便會出現蒜酶（alliinase）將蒜苷轉變為蒜素（allicin）。學者針對11份臨床實驗（RCT）進行系統性分析，結果發現每天食用4公克（約2瓣）新鮮蒜頭，高血壓患者收縮壓平均可降低8.4 mm／Hg、舒張壓平均降低7.3 mm／Hg，能輔助抵禦動脈粥狀硬化的發生。

營養師小叮嚀：

除了推薦5大類能輔助調控血壓的食物外，程涵宇營養師最後也提醒有高血壓問題的病友，若有服用降血壓藥物，應避免食用葡萄柚、白柚、柚子等富含「呋喃香豆素（furanocoumarin）」成分的食物。由於許多藥物皆由小腸及肝臟中的代謝酵素CYP450 3A4來代謝。

可偏偏呋喃香豆素會不可逆地抑制小腸及肝臟中的代謝酵素CYP450 3A4作用，進而導致藥物血中濃度升高之情形，增加發生不良反應（毒性）之機率。且其抑制藥物代謝的作用可長達數小時甚至2～3天，即使間隔服藥也無法完全避免，所以病友們一定要忌口！

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