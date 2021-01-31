4歲女童聯絡簿沒簽名+沒帶學費　老師呼2巴掌！媽媽看監視器氣炸

記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲區一名家長在臉書《靠北惡質幼兒園》貼文，指稱4歲女兒因聯絡簿家長未簽名、學費沒帶，遭老師打巴掌、巴頭，更威脅告訴媽媽會被打更多下，媽媽到校看了監視影片後氣炸，女兒足足被罵了10分鐘；事後園長表示，老師已經提辭呈，教育局也將介入調查，如有違法將裁罰。

▲蘆洲幼兒園老師對4歲女童呼巴掌 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

4歲女童的媽媽在臉書《靠北惡質幼兒園》氣憤貼文，表示30日女兒放學回家後「我不想去學校」，細問下才知道女兒在28日上學時被老師打，「我女兒回家說被老師打巴掌、巴頭甚至是推！還被威脅說如果回來告訴媽媽會被打更多下！」

媽媽得知原因是，「女兒沒給我簽聯絡簿以及學費袋學費沒放」，「幼稚園要煮火鍋請家長回去準備食材，當天女兒回家卻說沒吃到她喜歡吃的肉，幼兒園要再辦一次煮火鍋，隔天帶女兒去學校，好意跟老師說，如果肉品食材不夠，我可以在準備過去給學校」，沒想到因這兩個原因，讓女兒被老師施暴。

▼蘆洲幼兒園老師對4歲女童呼巴掌，媽媽氣炸貼文，教育局介入調查 。（圖／記者陳以昇翻攝）

從監視影片看來，女童被老師叫到面前指責，2次老師疑似有打巴掌、巴頭的動作，還推了女童，甚至拿物品作勢要打女童的動作，旁邊2名老師則站在觀看，完全沒有制止，整個過程長達10分鐘。

幼兒園戴姓園長低調地說，目前已經著手調查，施暴的老師也口頭提出辭呈；新北市教育局表示，未接獲陳情，但1月31日中午12時許，獲悉民眾於臉書社群反映1月28日早上該幼兒園老師疑似不當管教事件，已立即要求幼兒園啟動調查、保留監視器畫面及通報相關機制，如有不當管教將裁罰最高60萬，另如未依規定通報，將再裁罰最高15萬元。

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