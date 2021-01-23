寒假屁孩出籠！蘆洲警深夜猛抓噪音、改裝車　民眾讚：真的超有感

▲蘆洲警方寒假期間加強噪音改裝車輛稽查。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

去年度蘆洲警方加強改裝、噪音車輛查緝，守護深夜安寧讓居民超有感，為維持執法力度，22日深夜又與監理站合作，在五股環堤大道執行聯合稽查在監理站、交通分隊及轄區派出所員警的鷹眼掃描下，於2小時內一共攔下70輛車，開出15張罰單，民眾大讚「辛苦了，希望可以抓更多非法改裝排氣管，真的吵死了」。

蘆洲警方表示，目前每月皆不定期在轄內重要路段及改裝車輛易聚集的熱點，規劃各派出所及交通分隊攔檢編組，並會同蘆洲監理站及新北市環保局攜手執行「防制危險駕車聯合稽查」專案勤務，鎖定非法改裝、噪音擾人的車輛，主動攔檢取締。

此次短短2小時的聯合稽查中，共攔下70輛車、15張罰單，包括無照駕駛、駕照吊照後仍駕車、越級駕駛，以及大家最在意的「未依規定改裝車輛」等。民眾也留言支持說「汽車道可以順便嗎 總是一堆垃圾改電腦的放炮仔」、「大燈燈光順便查一下，真的很刺眼」、「謝謝你們，近期凌晨的車輛噪音真的有感的減少」、「寒假到了，一堆8+9晚上超吵的，小嬰兒半夜都會被驚醒！感謝警察的辛苦付出」等。

蘆洲警方指出，由於不當改裝車體、電氣設備，將使車輛安全結構減弱，危及自己及其他用路人安全，依道路交通管理處罰條例第18條，可處2400元以上9600元以下罰款，並責令檢驗；改裝排氣管除違反「噪音管制法」，同時可能觸犯道路交通管理處罰條例第16條、43條，最重可處6000元以上2萬4000元以下罰款。

▼監理站人員現場直接稽查。（圖／記者陳豐德翻攝）



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