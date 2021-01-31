案908疑另一起社區感染！前台大醫7點分析：要做病毒基因定序

▲衛福部桃園醫院急診室外檢疫所。（圖／記者林敬旻攝）

記者謝承恩／台北報導

指揮中心公布昨（30）日公布4例本土案例，其中案908在桃園某醫院陪診，被來自部桃的患者案889感染，各界紛紛要求公布第二家醫院的名字。然而前台大感染科醫師林氏璧認為，第二家醫院擴散風險不高，更該擔心的是「案908真的是由案889傳染的嗎？」為何兩家醫院匡列數百人中，只有一人感染？研判還有環境汙染或另一起社區感染發生。

據指揮中心公布，案889於19日發病，23日至桃園某醫院看診，而最新確診的案908，為50多歲男性，於1月23日陪同其母就醫，過程均有戴口罩，和案889有20多分鐘可能接觸，因與其母同為案889之就醫相關接觸者，於1月29日安排採檢，30日確診，Ct值20病毒量很高，其母檢驗結果為陰性。



林氏璧在《日本自助旅遊中毒者》列出7點分析，其中包含案889在18日、23日兩度到桃園某醫院門診就醫，第一時間匡了157個看診病患，後來陪病匡到共242人，「到現在已經8天和13天了，該發病的應該差不多發病了，現在僅有這一例。」當各界在擔心第二家桃園醫院的感染風險，她說不需要太擔心，匡列者都已框驗的差不多，醫院也已進行清潔消毒，反而更大的隱憂在後頭。

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林氏璧指出，按照現在的線索，無法直接斷定案908是由案889傳染，他更擔心案809的確診，可能來自環境汙染，或有另一起社區感染正在發生，建議做病毒定序，看是否是加州這一株病毒，進一步釐清傳染源。另外林氏壁也懷疑，這次案809是無症狀感染者，是透過擴大篩檢才被揪出，因此匡列日期會有出入。

「現在只能案809的採檢日29號，當成發病日，界定他27日開始有傳染力，這其實會有問題！」林氏壁說明，因新冠感染可傳染期是「前2、後10」，也就是發病前後12天，但要匡列或釐清感染源及接觸者，恐怕更困難，理論上要往前至少抓14天，甚至更久才行。