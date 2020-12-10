第三胎還是女兒！人妻崩潰「對不起婆婆」　手術室爆哭：我是賤貨

▲小芸生出女兒後，男方家屬冷漠離開手術室外。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸34歲的產婦小芸（化名）在剖腹產前，婆婆殷勤地買了牛奶等補品，讓她增強體力，當得知第三胎還是女兒後，家屬冷漠返回病房，淩晨的手術室外空無一人。嬌小的小芸在被推回病房時，爆發出歇斯底里的哭泣，用方言咒駡自己是個「賤貨」，「對不起老公，對不起婆婆」，令人相當鼻酸。

《丁香園》近日分享產科發生的故事，事發當日醫生接診了34歲的孕婦小芸，這次是她第五次懷胎，一切順利的話是第三胎。醫生按照過往經驗，認為她大概專門來「求子」的，而這個情況「我們真的見多了」。

小芸或許是因為緊張，拉著醫生聊天，說老公風裡來雨裡去賺錢養家，自己前2胎都是女兒，這次一定要生個兒子；婆婆也是照顧得無微不至，2小時前還跑了2條街，買了牛奶和麵窩。

不過醫生聽後臉色大變，直指剖腹產全麻手術前，要保持胃部空癟，無奈之下只好做「半麻」椎管麻醉，然而當幫小芸擺好側臥位後，他們傻眼了，產婦腰椎第三四、二三椎間隙，有猙獰的穿刺疤痕，「這已經是病人第四次做椎管內麻醉了。」

過程並不順利，醫生只要進行全麻手術，需要在5分鐘內取出胎兒，但小芸因做過多次手術盆腹腔粘連，子宮很多「疤痕」難度非常大。

▲女嬰皮膚紅潤是個健康寶寶，但一出生就不被家人歡迎。（圖／丁香園）

儘管驚險重重，胎兒最終順利出生且非常健康，但這對小芸來說卻是當頭一棒，當她意識到自己生了女兒後，仿佛陷入絕望的深淵，嬌小的身軀爆發歇斯底里的哭聲。

醫生連忙按住她不斷安慰，但虛弱的小芸依舊捶著自己的胸口大哭，咒罵自己是個賤貨」，「對不起老公對不起婆婆」。

醫生看不下去，一邊說為啥這麼傻，一邊科普「生兒子是男方提供Y染色體」的知識，可小芸仍在責罵自己，甚至扇自己耳光，而手術外竟空無一人。

護士說，當她抱著嬰兒出去喊家屬時，小芸丈夫立刻跑過來，眼神熱切無比，但當得知是女兒後，臉色瞬間變成萬古不化的冰川；男方家屬在一片咒罵聲後，全部返回了病房，沒人管手術完的小芸。

「做完這台手術，我們通通像吃了蒼蠅一樣」，醫生感嘆，醫院是個見證人性的地方，「我們看到最多的，是人性的怯弱和自私。」