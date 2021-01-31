陳時中稱大國壟斷疫苗　民眾黨列4個月發言：又時空背景不同？

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

許多國家陸續搶到新冠肺炎疫苗並開始施打，我國尚未有確切時間，疫情指揮官陳時中則說，大國壟斷疫苗，甚至有國家買了人口數4倍的量，世界衛生組織和聯合國都不夠力阻止大國超額購買。對此，民眾黨指陳時中4個月來稱疫苗確定購買、已簽約，如今歸咎於大國壟斷，難道又是時空背景不同？

民眾黨31日表示，請陳時中在疫苗議題上「量力而言」，正確的說明疫苗採購期程，才不會讓台灣民眾懷抱希望，最終卻失望而歸，陳時中將責任歸咎於「大國超買壟斷、WHO不夠力」，但陳時中及疫情指揮中心去年在媒體鏡頭前的發言讓人不禁懷疑，難道又是時空背景不同了？

▲民眾黨批陳時中4個月來稱疫苗確定購買、已簽約，近日才坦承打疫苗比他國晚。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

民眾黨指出，去年9月陳時中說10月初已簽約數家將付訂金，11月疫情指揮中心發言人莊人祥說明「我國至少可以從COVAX平台取得460萬劑」；12月陳時中加碼表示「台灣疫苗採購量將超出原先預期的3000萬劑，包括1000萬劑AZ藥廠疫苗、港商雅各臣購買一千萬際輝瑞/BNT疫苗、500萬劑COVAX平台取得疫苗及500萬劑本土疫苗」；甚至12月31日陳時中表示已確定買到近2000萬劑疫苗，直至在本月22日陳時中仍表示會取得一定數量的疫苗。

民眾黨提到，從去年便一再向國人說明確定購買、已經簽約，甚至表示已有一些，讓國人心存期待，疫苗是重中之重，但迄今卻變成「一苗難求」，陳時中屢屢在媒體前發言掛保證，後來情況不如預期，反倒避而不談明確的時間表，而全球超過50個國家開放民眾接踵，甚至新加坡早在去年12月便開始施打輝瑞疫苗，陳時中直到近日才承認台灣民眾施打疫苗較其他各國晚已是必然。

民眾黨提及，從「超前超買」變成「一苗難求」不禁讓人大失所望，可以理解執政黨迫於現實的無奈，希望執政黨至少謹言慎行，多說「已經做了什麼」，而非畫大餅，善意的謊言還是謊言；針對12月曾說明的「本土生產500萬劑疫苗」的期程，期待執政黨說明，以免經常宣傳的結果都是讓人懷抱希望、隨後失望，讓人不禁有大內宣的疑慮。