　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中稱大國壟斷疫苗　民眾黨列4個月發言：又時空背景不同？

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲中央流行疫情中心指揮官陳時中。（資料照／記者林敬旻攝）

記者黃巈禾／台北報導

許多國家陸續搶到新冠肺炎疫苗並開始施打，我國尚未有確切時間，疫情指揮官陳時中則說，大國壟斷疫苗，甚至有國家買了人口數4倍的量，世界衛生組織和聯合國都不夠力阻止大國超額購買。對此，民眾黨指陳時中4個月來稱疫苗確定購買、已簽約，如今歸咎於大國壟斷，難道又是時空背景不同？

民眾黨31日表示，請陳時中在疫苗議題上「量力而言」，正確的說明疫苗採購期程，才不會讓台灣民眾懷抱希望，最終卻失望而歸，陳時中將責任歸咎於「大國超買壟斷、WHO不夠力」，但陳時中及疫情指揮中心去年在媒體鏡頭前的發言讓人不禁懷疑，難道又是時空背景不同了？

▲▼民眾黨批陳時中4個月來稱疫苗確定購買、已簽約，近日才坦承打疫苗比他國晚。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

▲民眾黨批陳時中4個月來稱疫苗確定購買、已簽約，近日才坦承打疫苗比他國晚。（圖／翻攝自Facebook／民眾黨）

民眾黨指出，去年9月陳時中說10月初已簽約數家將付訂金，11月疫情指揮中心發言人莊人祥說明「我國至少可以從COVAX平台取得460萬劑」；12月陳時中加碼表示「台灣疫苗採購量將超出原先預期的3000萬劑，包括1000萬劑AZ藥廠疫苗、港商雅各臣購買一千萬際輝瑞/BNT疫苗、500萬劑COVAX平台取得疫苗及500萬劑本土疫苗」；甚至12月31日陳時中表示已確定買到近2000萬劑疫苗，直至在本月22日陳時中仍表示會取得一定數量的疫苗。

民眾黨提到，從去年便一再向國人說明確定購買、已經簽約，甚至表示已有一些，讓國人心存期待，疫苗是重中之重，但迄今卻變成「一苗難求」，陳時中屢屢在媒體前發言掛保證，後來情況不如預期，反倒避而不談明確的時間表，而全球超過50個國家開放民眾接踵，甚至新加坡早在去年12月便開始施打輝瑞疫苗，陳時中直到近日才承認台灣民眾施打疫苗較其他各國晚已是必然。

民眾黨提及，從「超前超買」變成「一苗難求」不禁讓人大失所望，可以理解執政黨迫於現實的無奈，希望執政黨至少謹言慎行，多說「已經做了什麼」，而非畫大餅，善意的謊言還是謊言；針對12月曾說明的「本土生產500萬劑疫苗」的期程，期待執政黨說明，以免經常宣傳的結果都是讓人懷抱希望、隨後失望，讓人不禁有大內宣的疑慮。

ET快訊
要求公布「第二間醫院名」　醫曝原因：現在是非常時期
男友沒工作錢卻花不完　網見亮點：幹嘛上班
網瘋傳案908曾到宜蘭玩　衛生局緊急回應了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

共機上午多批次擾台　幻象2000掛彈緊急升空3度廣播驅離

陳時中稱大國壟斷疫苗　民眾黨列4個月發言：又時空背景不同？

免驚！新黨罷免開跑　3Q陳柏惟：被統派罷免就是台灣人勳章

罷捷黃金周　林昶佐挺黃捷掃市場：民主不是這樣玩的

黃捷若做得好民進黨何必護航？「最美韓粉」分析她人格特質

部桃疫情擴大…民進黨提改國徽？　孫大千：防疫優先喊應景

鄭文燦「最怕晚上9點接到電話」　抗疫20天嘆壓力很大

館長曝光跟蔡英文見面聊什麼　嗆爆崩潰黑粉：有本事叫總統看你啊

民進黨北市主委31日投票　吳怡農不具投票資格預計17時發表聲明

共機頻擾台　蕭美琴直言問題嚴重

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

「跟案889同診間」20分鐘中鏢！　平鎮某醫院定調第二家院內感染

國高中改「9:30上學」有爽到？ 畢業生剖析人性：只會更晚睡

下單2小時才送到！男子餓到抓狂　對外送員「拳打腳踢」飆罵：垃圾

「平鎮某醫院」被定調院內感染　多位民眾收通知...急赴院篩檢

《女神降臨》書竣說不出口的告白　2年後..文佳煐酒醉躺黃仁燁懷裡

共機上午多批次擾台　幻象2000掛彈緊急升空3度廣播驅離

陳時中稱大國壟斷疫苗　民眾黨列4個月發言：又時空背景不同？

免驚！新黨罷免開跑　3Q陳柏惟：被統派罷免就是台灣人勳章

罷捷黃金周　林昶佐挺黃捷掃市場：民主不是這樣玩的

黃捷若做得好民進黨何必護航？「最美韓粉」分析她人格特質

部桃疫情擴大…民進黨提改國徽？　孫大千：防疫優先喊應景

鄭文燦「最怕晚上9點接到電話」　抗疫20天嘆壓力很大

館長曝光跟蔡英文見面聊什麼　嗆爆崩潰黑粉：有本事叫總統看你啊

民進黨北市主委31日投票　吳怡農不具投票資格預計17時發表聲明

共機頻擾台　蕭美琴直言問題嚴重

28歲台北男想婚！月薪8萬一算開銷「會負債」失望了：沒立足之地

護理師「一家7口6確診」婆婆病故火化！鄭文燦嘆：他們壓力爆表

近百萬大學生寒假想工讀 60%兼差兩份以上

37年來百威首次不在超級盃宣傳啤酒　改宣傳疫苗接種

兆豐票券年終稱霸金融　年終平均值11個月

日本驚現首宗「英國變種」群聚！　埼玉同公司「5天內」9人中鏢

反萊豬醫師蘇偉碩怒控：高雄空氣在殺人！　明上午將到高市府抗議

兄弟新洋投將到齊！歐尼爾隔離中打招呼　加百利明天抵台

女王下令禁播50年！　英國王室紀錄片YouTube神秘曝光

母子戀是真的！陳昊森帶潘麗麗「回家吃飯」見家長

便利商店辣妹「逆天露雪白半球」網全嗨翻：排隊再久也願意！

政治熱門新聞

館長曝光跟蔡英文見面聊什麼

共機頻擾台　蕭美琴直言問題嚴重

鄭文燦：最怕晚上9點接到電話

侯友宜帶隊開拆塭仔圳：這一刻居民等了50年

民進黨北市主委31日投票　吳怡農預計17時發表當選聲明

雞排妹遭性騷卻反被網友批鬥　賴品妤氣炸：這些人變相支持加害者

改國徽決議通過　朱立倫怒嗆綠營：別再演了！

才千萬交保就想選屏東縣長？　蘇震清曝下一步

「她們」改變世界　好來塢巨星點名蔡英文、梅克爾

黃芳彥家屬不辦公祭　遺體火化長眠美國

黃捷若做得好民進黨何必護航？韓粉曝她特質

罷捷直球對決！劉辰芳抱病上陣

黃捷正面回擊！批「罷捷理由」：啼笑皆非

現在改國徽？　他：民進黨防疫優先喊應景

更多熱門

相關新聞

一家6確診！憂放射線破防火牆　醫曝若有這情況就完了

一家6確診！憂放射線破防火牆　醫曝若有這情況就完了

部桃群聚案件持續擴大，案863護理師一家7口6人確診、1人隔離，其中護理師婆婆、案907確診當天不幸死亡。對此，振興醫院感染科主任李明政認為，這家放射力最強、病毒傳染力強大，需特別注意其社區足跡，一旦出現沒有特定對象的傳染，那就完了。

案907無人協辦後事　陳時中：部桃支援

案907無人協辦後事　陳時中：部桃支援

不用電也能護疫苗！太陽能「冷鏈冰箱」延長保溫

不用電也能護疫苗！太陽能「冷鏈冰箱」延長保溫

歐盟管制疫苗出口　香港接種計劃增變數

歐盟管制疫苗出口　香港接種計劃增變數

本土確診死亡+1！陳時中：死亡人數算低

本土確診死亡+1！陳時中：死亡人數算低

關鍵字：

陳時中疫苗民眾黨

讀者迴響

熱門新聞

陳芳語選秀被逼說是中國人　崩潰求監視器：淘汰我

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

「平鎮某醫院」感染　民眾急篩檢

部桃多人陰轉陽　醫師：陰性只能參考

阿嬤載孫女被撞飛　3歲女童大哭要回家

富豪-196°C冰凍自己50年　現狀曝光

天降1.5億遺產　她竟是地主後代

玖壹壹開餐廳慘遭客訴...健志氣炸飆罵

7天花400萬討歡心！180cm富二代求婚遭打槍　

她內衣穿2年…冒「爆量芝麻」畫面曝！夫控超噁習慣：內褲也都是

年薪破百萬只是門檻！內行曝1職業：狂買房

2月有災難？命理師驚曝3凶兆「全球恐死一半人」

以為是空籠！貓咪美容師超錯愕

影／BMW M4狂飆！280–140km/hr「3秒緊貼急剎」

即／濃霧！下波濕冷狂掉10℃時間曝　今晨8度白天飆28度

更多

最夯影音

更多
蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中

蕾菈爆熱戀..自曝：跟孫生很久了　酷炫「確實喜歡過瑀熙」目前徵友中
超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

超敬業！吳慷仁50天吃胖到84公斤　「腹肌→大肚腩」…連蹲下都困難

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

自導自演？客抱怨火鍋吃到衛生紙 業者調畫面驚見她自己丟入鍋中

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

超實用！iPhone還能自動做筆記　語音秒轉逐字稿網讚：造福學生

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

張柏芝練舞控制不住「雞爪手」　對唱跳有信心！結果落拍又慌亂ＸＤ

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面