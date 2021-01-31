1328家百貨、賣場消防安全不合格　內政部下令：春節前全面清查

▲消防機關清查公共場所消防安全。（圖／內政部提供）

記者黃巈禾／台北報導

春節假期即將來臨，許多公共場所將有大量人潮湧入，為減少災害發生，內政部已要求全國消防機關全面清查公共場所之消防安全，第1階段就有1328家不合格，目前正進行第2階段清查。

內政部表示，春節前正值百貨年終慶、賣場春節促銷活動及寒假期間，為維護民眾安全，內政部消防署結合各消防機關於去年11月1日至今年2月9日期間，分2階段全面清查飯店、遊樂場、百貨公司及賣場等人潮出入眾多場所之消防安全。

經彙整各消防機關第1階段消防安全檢查結果，截至去年12月22日止，共檢查1萬5436家次，其中1328家次檢查不合格，不合格率為8.6%，目前正進行第2階段之清查。

內政部指出，對於消防安全設備檢查不合格場所，各縣市消防機關會持續追蹤複查至改善為止，同時呼籲營業場所負責人應確實維護各項設備功能，並保持逃生通道暢通，以維護場所安全。

另外，居家防火安全部分，內政部提到，去年春節期間全台共發生110件住宅火災，起火原因近半數是因為爐火烹調，因此，特別提醒國人，返鄉團聚之際，不要忘了「人離火熄」的安全守則；使用燃氣熱水器時，要記得保持通風，避免一氧化碳中毒；此外，儘量減少爆竹煙火燃放，如有燃放需要時，應選購貼有合格認可標示的產品，發現不法爆竹時，應踴躍檢舉。

內政部強調，為使民眾安心過好年，春節期間消防救災不打烊，全國1萬6220位消防人員，全天候24小時輪班待命，另消防署也會持續結合行政院災害防救辦公室及行政院國家搜救指揮中心，每日24小時20人值勤，當災害發生時，即刻展開相關應變與救災任務，守護國人生命財產安全。