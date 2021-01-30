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讓民眾春節連假安心出門　永康警創新「住家安全健檢員」登場！

▲永康分局特結合2021年永康社教館舉辦之「福牛賀新春」活動，向參與之遊客民眾實施春節期間預防犯罪、交通宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲永康分局特結合2021年永康社教館舉辦之「福牛賀新春」活動，向參與之遊客民眾實施春節期間預防犯罪、交通宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

年關將屆之際，台南市永康分局積極規劃2021年「加強重要節日安全維護工作」，為讓民眾歡度溫馨又平安的春節假期，特創新治安服務作為，實施「住家安全健檢」，讓民眾獲知當前住宅竊盜等犯罪手法與預防因應之道，提升自我安全防衛意識，期望民眾皆能放心快樂出門，安心過新年。

▲永康分局特結合2021年永康社教館舉辦之「福牛賀新春」活動，向參與之遊客民眾實施春節期間預防犯罪、交通宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康分局指出，因應年節即將到來，民眾大多利用連續假期舉家外出旅遊，為讓大家放心出門，永康分局特別創新治安服務作為，實施「住家安全健檢」，幫助民眾於春節連假期間欲外出前，可事先聯繫轄區派出所遴派健檢員（員警）親臨住處，協助民眾檢視屋外環境安全，提供相關居家安全維護諮詢作業，讓民眾能放心快樂出門。

▲永康分局特結合2021年永康社教館舉辦之「福牛賀新春」活動，向參與之遊客民眾實施春節期間預防犯罪、交通宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

另為防範金融機構強盜、搶奪及竊盜等刑案發生，永康分局特結合2021年永康社教館舉辦之「福牛賀新春」活動，向參與之遊客民眾實施春節期間「防竊（扒）、防搶、防詐騙、交通安全」、「舉家外出安全維護及防疫措施（勤洗手、戴口罩）」等預防犯罪宣導。

▲永康分局特結合2021年永康社教館舉辦之「福牛賀新春」活動，向參與之遊客民眾實施春節期間預防犯罪、交通宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

此次活動現場設置宣導區及有獎徵答區，宣導區擺放各式宣導文宣，向民眾宣導相關預防犯罪觀念，提升民眾自我防衛能力，減少犯罪發生；有獎徵答區設計各式防竊、防搶、防詐騙及交通安全法令問答遊戲，透過活動行進間，提醒民眾注意防範自我人身及財產安全，並強化民眾各式相關法令之灌輸，遊戲過關者即贈送犯罪預防宣導品，讓參與的民眾滿載而歸。

▲永康分局特結合2021年永康社教館舉辦之「福牛賀新春」活動，向參與之遊客民眾實施春節期間預防犯罪、交通宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

永康警分局長呂世明表示，藉由「住家安全健檢」創新作為及年節設攤宣導活動，期盼預先防範各類犯罪及交通事故發生，重要節日期間員警會利用各種場合、機會加強宣導，讓春節假期前、中、後都達到預防犯罪之效果，並力求治安平穩、交通平順及服務熱忱之優質警政。

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