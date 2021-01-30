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林園工業區今年連4燒！聯成化工「全面停工」　下周展開聯合稽查

▲林園工業區晚間大火。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲林園工業區29日晚間大火。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市林園工業區「聯成化學工廠」29日晚間發生重大火警，濃煙不斷竄出，火勢一度照亮夜空。消防人員接獲報案，立刻出動大批人力，趕往現場搶救。由於這已是林園工業區今年第4次發生火警，儘管環保局昨依空污法開罰500萬元，也已下令要求該廠全面停工，需經市府聯合稽查小組複檢後才可以復工。高市府相關單位已與經濟部組成聯合稽查小組至聯成化工進一步的了解狀況，並於2月1日起展開林園工業區廠商總體檢作業。

▲林園工業區晚間大火。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲林園工業區29日晚間大火。（圖／記者洪靖宜翻攝）

聯成化學林園廠29日晚間突然爆炸起火，濃煙火勢直衝天際相當驚人，現場無人受傷受困，但這已經是「林園工業區」今年第4次發生大火意外，高雄市長陳其邁指示環保局除先依空污法重罰500萬元外，也已下令要求該廠全面停工，需經市府聯合稽查小組複檢後才可以復工。

高雄環保局表示，中央由經濟部由曾文生次長率工業局等官員，召開聯合稽查小組第一次會議，高雄市政府由楊明州秘書長率勞工局、消防局、經發局、環保局長共同出席與會。會中決議，林園工業區內所有廠商之聯合稽查將分三階段進行。第一階段從2/1日開始，對象主要為近一個月來發生工安事件及因緊急排放造成空污之4家廠商；第二階段對象針對林園工業區近三年內發生過工安事故之廠商；第三階段則為其他之石化工廠。第一階段執行成果會於2月9日之前對外說明。

面對外界質疑已經第4起才啟動稽查是否太慢？高雄市長陳其邁表示：「之前包括這些開罰停工的處分，我們都從重來做處罰，當然我們也希望說整個工業區，不管是在工安也好、勞安也好，或者是在環保的一個規定，那廠商務必要做到好還要更好。所以這一次的這個規模，會跟中央部會來聯合執行，來展開大規模的一些調查，民眾也沒有辦法接受一再的這種工安事件出現。」

時間對我們來說完全沒用！

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