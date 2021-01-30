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她一口氣「猛嗑17片烏魚子」！肛門猛噴液體　結局超慘烈

▲▼烏魚子。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲女網友狂啃17片烏魚子，下場悲劇「肛門放屁狂噴油」。（圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

每年冬季是「烏金」烏魚子的盛產期，含有相當豐富的營養價值，也是許多人過年的年菜首選。一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，她日前一口氣買了6000元烏魚子，回家後拆開更馬上吃掉17片，結果造成她只要一放屁就噴油，讓她崩潰直呼「暫時不想再看見烏魚子了！」

原PO在爆怨公社表示，她29日一口氣購買了6000元烏魚子，回家後心血來潮吃了一整包「一口吃烏魚子」，沒想到好吃到停不下嘴，一片接一片狂嗑了17片，接著悲劇就發生了，她只要放屁就會噴油，「人生第一次放屁都要去馬桶放，實在很崩潰」、「暫時不想再看到烏魚子了。」

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▲▼花6000一口氣吃17片烏魚子狂放油屁 內行人：品質不好的才會。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲網友原文。（圖／翻攝自爆怨公社）

文章分享後引發網友熱議，有人說「奇怪，我吃怎麼就不會呢」、「你到底買了什麼」、「你這個畫面感太強了」、「什麼東西吃多了就是不好」、「一次吃這麼多不怕膽固醇超標嗎」、「一大早看這個真的笑到不行」、「直接瘦10公斤，新減肥法」、「好油切試試看吧，保重啊」、「本來還想睡，看了都笑醒了。」

也有人認為，原PO買到的可能是「油魚子」，而非「烏魚子」。有網友說「真的烏魚子不會、應該是買到油魚子混充烏魚子，有時我也會烤一整片一個人吃，都不曾如此」、「油魚子跟烏魚子的價差似乎非常大，樓主可能被坑了」、「烏魚子不會有這問題，油魚跟油魚子才會。」

 
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