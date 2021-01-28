嘉義縣農會搶攻年菜市場　超夯「極光」搭配一口烏魚子＋大埔砂鍋魚菜

▲嘉縣農會推年菜 ，山海雙立委及嘉義縣長背書 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣擁有豐富的農漁特產，去年縣府推出「嘉義優鮮」品牌獲得好評，成功打入全國市場，嘉義縣農會總幹事黃貞瑜在農曆年前特別找來縣長翁章梁、立委陳明文、蔡易餘在農曆過年前合體拍攝年菜，搶攻年菜市場，希望藉由十八鄉鎮最優質的食材，料理出多道在家就能輕鬆煮的年菜組合，並公開喊話邀請總統蔡英文牛轉豐年選擇嘉義縣優質食材呷好料。

黃貞瑜強調，過去年節很多人都會外出餐廳吃團圓飯，但今年適逢新冠肺炎疫情期間，為減少民眾外出，並在家做好防疫工作，嘉義縣提供多樣化健康新鮮的食材供採購選擇，不管是喜歡下廚的人或外食族，只要上網訂購，不僅在家輕鬆料理，還能吃的更安心。

嘉義縣對於食材選用來自十八鄉鎮農漁特產，其中一道料理，是去年開始爆紅的「極光」哈密瓜，搭配東石一口烏魚子，還有大埔鄉急速冷凍的砂鍋魚頭料理，一通電話宅配到家，立刻成為桌上不可或缺豐富的鍋菜。

▲黃貞瑜整合嘉義縣農漁產搶攻年菜市場 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃貞瑜推薦的六道年菜料理，包括「超彭湃牛轉拼盤」、「步步高升菜頭粿」、「開運五行炒食蔬」、「我就愛吃臺灣豬」、「砂鍋年年有魚」、「苦茶油童子雞」等等。

▲嘉義縣長翁章梁為年菜代言 。（圖／記者翁伊森翻攝）

黃貞瑜指出，陳明文以些許的鹽及橄欖油煮出色彩豐富的食蔬料理，翁章梁油煎粗飽的菜頭粿，推薦蘸上蒜頭醬油即可開吃，蔡易餘則大火快炒麻油臺灣豬，現場香氣四溢，令人食指大動。

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