嘉義嚴選黃金烏魚子出爐　年節伴手禮首選

▲▼ 109年嘉義嚴選黃金烏魚子競賽成績揭曉 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

「嘉義嚴選黃金烏魚子」競選選拔評鑑成績揭曉，由保證責任嘉義縣鴻業農漁產品運銷合作社獲得5-7兩組冠軍、鑫溶實業股份有限公司獲得7兩以上組冠軍，嘉義縣政府在「嘉有好市集-戀人公園」舉行頒獎及烏魚子市集行銷，讓民眾搶先選購剛出爐的優勝烏魚子作為年節伴手禮。

「嘉義嚴選黃金烏魚子」選拔邁入第11年，今年參賽烏魚子品質十分優異，競爭激烈，成績差異不大，可以說每一片烏魚子都是頂極精品，外表美觀，大小厚薄一致，卵粒勻齊且有透明感，乾溼度適中且軟硬合宜，風味鮮美，口感香Q且鹹淡適中，顏色呈現深橘紅色。

▲評比項目依據外觀、風味、質地及口感 。（圖／記者翁伊森翻攝）

農業處指出，今年的選拔活動邀請稻江科技暨管理學院吳文智副教授、中華醫事科技大學餐旅管理系黃裕文助理教授、南臺科技大學餐旅管理系胡永輝助理教授、樺榮海鮮餐廳許華傑主廚、嘉義市廚師職業工會監事會召集人高永諒擔任評審，評比項目有外觀、風味、質地及口感。

烏魚全身都具經濟價值，包括烏魚子、烏魚膘、烏魚肫、烏魚殼，嘉義縣是全台最大烏魚養殖區，養殖面積400餘公頃，年產量645公噸(全國1,985公噸、佔32.5%)，更是頂極烏魚子的生產基地，因為嘉義縣位處北回歸線通過的黃金地帶，擁有優良的養殖環境，可以孕育肥美健康的烏魚，加上有充足海風及冬陽，是製作烏魚子的絕佳條件，因此才能創造色澤澄紅、風味鮮美、入口香Q的烏魚子，是國人自用及伴手禮的首選。

「嘉義嚴選黃金烏魚子」得獎名單如下：

五至七兩組：

第一名：保證責任嘉義縣鴻業農漁產品運銷合作社。

第二名：鑫溶實業股份有限公司。

第三名：榮發旺水產行。

優勝：蔡育修、蔡榮坤、張書寧、李冠毅、崇文冷凍食品股份有限公司、富裕水產國際有限公司。

七兩以上組：

第一名：鑫溶實業股份有限公司。

第二名：保證責任嘉義縣鴻業農漁產品運銷合作社。

第三名：榮發旺水產行。

優勝：蔡育修、蔡榮坤、唐昕遠、崇文冷凍食品股份有限公司、富裕水產國際有限公司。

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