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烏魚子放冰箱5年「黑到發綠」！網友狂喊：這是極品　真相曝光

▲▼烏魚子忘冰箱5年「黑到發綠」 內行暴動喊：超值錢。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲烏魚子被婆婆忘在冰箱5年，發現時已經「黑到發綠」。（圖／翻攝自爆怨公社）

記者趙蔡州／綜合報導

「烏金」烏魚子是台灣人必備的年菜食材，一名網友在臉書社團「爆怨公社」表示，她日前在冰箱挖出一個顏色黑到發綠，甚至表面帶有一絲絲黃斑的烏魚子，詢問家人後才得知「已經冰了5年了」，讓她好奇「還可以吃嗎，有沒有高手知道」，照片分享後立刻引發網友熱議。

原PO在爆怨公社表示，婆婆將3包真空包裝的烏魚子冰在冰箱長達5年，直到最近才被她從「冰箱深處」意外找到，可以看見每包烏魚子已經黑到發綠，表面帶有一絲絲黃斑，儘管外觀看起來沒有破損，詭異的顏色仍讓她不敢下口，決定上網求助「這個顏色是還能吃嗎，有沒有高手知道。」

照片分享後立刻引發網友熱議，甚至有網友驚訝說「這超值錢，是血子」、「這真的是高級品喔」、「有染血的烏魚子，大家都說血子，非常稀少喔」，也有人說「不說我以為你在煉丹」、「變成大還丹了，吃了有一甲子的功力」。另外也有網友勸告，看起來只是單純發霉了，建議不要吃比較安全。

▲▼烏魚子忘冰箱5年「黑到發綠」 內行暴動喊：超值錢。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲水產業者提醒，並不是所有「發黑烏魚子」就是血子。（圖／翻攝自爆怨公社）

據悉，烏魚子依據顏色、大小來區分等級，通常顏色越深等級越高，至於為何會有「黑色烏魚子」，主要是野生烏魚生性好鬥，在打鬥過程中造成微血管破損，導致血液流入卵中，因此將卵取出時，才會散發黑色的光澤，台灣民間稱之為「黑子」或「血子」

值得注意的是，有水產業者提醒，近年來烏魚子以養殖居多，野生烏魚子產量逐年下降，其中「血子」的產量就更加稀少了，並不是所有「發黑烏魚子」就是血子，保存不好壞掉了也會變成黑色，民眾發現類似的「發黑」情況，建議還是向熟識的業者詢問，避免把壞掉的烏魚子吃下肚。

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