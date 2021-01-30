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共軍今派遣1架運8反潛機擾台　國防部曝光路徑軌跡

▲▼共軍30日派1架運8反潛機闖我西南空域。（圖／國防部提供）

▲共軍30日派1架運8反潛機闖我西南空域。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

國防部30日證實，共軍今派遣運8反潛機1架次侵擾我西南空域，空軍則派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追監。另外，根據國防部公開資料，元旦至今已累計74架次共機擾台。

今年擾台共機機型及時間點發別是，1月2日運8技術偵察機1架次；1月3日運8反潛機1架次；1月4日運8遠干機1架次、運8反潛機1架次、運8技術偵察機1架次、運9通信對抗機1架次；1月5日運8遠干機1架次；1月6日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月7日空警500機型1架次；1月9日運8反潛機1架次。

1月11日運8技偵機1架次；1月12日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、運8技術偵察1架次；1月13日運8反潛機1架次；1月14日運8遠干機1架次、運8技術偵察機1架次；1月15日運8反潛機1架次；1月16日運8反潛機1架次；1月17日運8遠干機；1月18日運8技術偵察機1架次、運8反潛機1架次、運8遠干機1架次；1月19日運8電偵機1架次、運8遠干機1架次。

1月20日運8技術偵察機1架次；1月22日運9通信對抗機1架次；1月23日運8反潛機1架次、轟6K機8架次、殲16機4架次；1月24日運8反潛機2架次、蘇愷-30機2架次、殲-16機4架次、殲-10機6架次、運8技偵機1架次；1月25日運8反潛機1架次；1月26日運8反潛機1架次、運8遠干機1架次、殲10機2架次；1月27日運8反潛機2架次、運8遠干機1架次、運8技偵機1架次；1月28日空警500機1架次、運8電偵機1架次、殲10機4架次；1月29日運8反潛機1架次、運8技偵機1架次；1月30日運8反潛機1架次。

▼國防部公布運8反潛機路徑圖。（圖／國防部提供）

▼國防部公布運8反潛機路徑圖。（圖／國防部提供）

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