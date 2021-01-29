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廣東GDP為台灣2.62倍　完成鄧小平20年超越四小龍之志

▲廣東佛山南沙港碼頭。（圖／CFP）

▲廣東佛山南沙港碼頭。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

廣東省統計局24日公布2020生產總值（GDP）為11兆760.94億元，同比增長2.3%。按人民幣兌美元匯率換算後，廣東2020年GDP相當於1.60兆美元，成功超越GDP約為1.58兆美元的亞洲四小龍之首－韓國，同時，也完成已故大陸國家領導人鄧小平1992年南巡時提到的，「廣東二十年趕上亞洲四小龍。」

▲廣州珠江新城入夜後仍燈火通明、人聲鼎沸。（圖／CFP）

▲廣東只有7個城市人均GDP高於全大陸水平，圖為廣州珠江新城。（圖／CFP）

《第一財經》報導，疫情之下，廣東恢復得更快，逆勢而上，因此加速完成了對韓國的超越。不過廣東省體制改革研究會執行會長彭澎表示，即便總量超過韓國，但由於廣東人口是韓國的2倍多，因此廣東人均GDP只有韓國的一半左右，差距還是很大，「在公共服務、鄉村振興等方面與韓國仍有一定差距。」

數據顯示，廣東作為大陸第一經濟大省，21個地市中只有7個地市的人均GDP高於全國平均水平，全部集中在珠三角地區；2/3的地市人均GDP低於全國平均水平，分布在粵東西北地區以及珠三角的江門和肇慶。

▲大陸已故國家領導人鄧小平當年談深圳設為經濟特區。（圖／記者曾俊豪攝）

▲大陸已故國家領導人鄧小平當年談深圳設為經濟特區。（圖／記者曾俊豪攝）

廣東省作為大陸改革開放的先行者，成為大陸經濟發展的指標地區。鄧小平於1992年第二次南巡時，曾希望廣東要用20年的時間趕超「亞洲四小龍」，率先實現現代化。此後，廣東經濟總量在1998年超過新加坡、2003年超過香港、2007年超過台灣。此外，廣東GDP從2014年開始，已高於新加坡、香港及台灣的總和。

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