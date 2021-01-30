嘉縣水產精品加值產業園區招商　2月起受理土地申購

▲ 水產精品加值產業園區招商說明會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水產精品加值產業園區邁向實質開發階段，2月起將受理土地申購，嘉義縣政府1月28日舉辦招商說明會，縣長翁章梁親自說明嘉義縣包括科學園區、無人機產業、智慧製造產業和工業區等產業佈局現況、未來展望與商機，邀請業者加入進步嘉義行列，全面提升產業競爭力。

嘉義縣沿海養殖漁業十分發達，虱目魚、台灣鯛、鱸魚、白蝦、文蛤及烏魚等養殖規模名列全國前茅，尤其位居雲嘉南沿海漁業生產軸心，是國內重要的漁業產銷節點。

布袋鎮新塭地區沿著台17線道路兩旁，虱目魚加工廠林立，全國至少有六成的虱目魚產品都是在這裡集散，尤其台61線濱海快速道路開通後，更強化海岸幹線便利性，因此，縣府選在布袋鎮開發水產精品加值產業園區，未來也將成為雲嘉南沿海漁業產銷軸心。

▲▼ 水產精品加值產業園區招商說明會 。（圖／記者翁伊森翻攝）



農業處表示，布袋鎮是水產養殖、加工、運輸和集散重要基地， 109年7月3日動土、預定111年6月完成排水、污水處理廠、服務中心、滯洪池、自來水、電力設備和電信設備等公共設施的水產精品加值產業園區，是很多養殖和水產加廠商引頸期盼的重大建設。

位於布袋鎮和義竹鄉交界的水產精品加值產業園區，總面積8.96公頃，可售產業用地有14坵塊，面積5.4491公頃，今年2月1日至3月10日受理第一次申購，標售對象為登記在嘉義縣、符合引進行業類別（水產加工及保藏業、水產品批發業）的業者，縣府要扶植嘉義縣中小漁企業，促進產業升級，提高產業價值。

▲嘉義縣長翁章梁出席水產精品加值產業園區招商說明會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁向參與招商說明會的業者表示，未來10年至15年，嘉義縣產業發展將是一場翻天覆地的大改變，行政院已確定在嘉義縣設置科學園區，中科院將開發民雄航太基地，還有無人機研發與測試驗證中心，原台體大基地將設置無人機研發和智慧製造產業中心，還有開發中的馬稠後一期、後期園區，以及中埔鄉公館、水上鄉南靖產業園區，高科技產業進駐嘉義，代表發展及接續而來的商機引進，生活機能和消費行為也將大幅升級與改變，選擇投資嘉義，絕對是正確的選擇。

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