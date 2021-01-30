　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉縣水產精品加值產業園區招商　2月起受理土地申購

▲▼ 水產精品加值產業園區招商說明會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 水產精品加值產業園區招商說明會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣水產精品加值產業園區邁向實質開發階段，2月起將受理土地申購，嘉義縣政府1月28日舉辦招商說明會，縣長翁章梁親自說明嘉義縣包括科學園區、無人機產業、智慧製造產業和工業區等產業佈局現況、未來展望與商機，邀請業者加入進步嘉義行列，全面提升產業競爭力。

嘉義縣沿海養殖漁業十分發達，虱目魚、台灣鯛、鱸魚、白蝦、文蛤及烏魚等養殖規模名列全國前茅，尤其位居雲嘉南沿海漁業生產軸心，是國內重要的漁業產銷節點。

布袋鎮新塭地區沿著台17線道路兩旁，虱目魚加工廠林立，全國至少有六成的虱目魚產品都是在這裡集散，尤其台61線濱海快速道路開通後，更強化海岸幹線便利性，因此，縣府選在布袋鎮開發水產精品加值產業園區，未來也將成為雲嘉南沿海漁業產銷軸心。

▲▼ 水產精品加值產業園區招商說明會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 水產精品加值產業園區招商說明會 。（圖／記者翁伊森翻攝）


農業處表示，布袋鎮是水產養殖、加工、運輸和集散重要基地， 109年7月3日動土、預定111年6月完成排水、污水處理廠、服務中心、滯洪池、自來水、電力設備和電信設備等公共設施的水產精品加值產業園區，是很多養殖和水產加廠商引頸期盼的重大建設。

位於布袋鎮和義竹鄉交界的水產精品加值產業園區，總面積8.96公頃，可售產業用地有14坵塊，面積5.4491公頃，今年2月1日至3月10日受理第一次申購，標售對象為登記在嘉義縣、符合引進行業類別（水產加工及保藏業、水產品批發業）的業者，縣府要扶植嘉義縣中小漁企業，促進產業升級，提高產業價值。

▲▼ 水產精品加值產業園區招商說明會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣長翁章梁出席水產精品加值產業園區招商說明會 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁向參與招商說明會的業者表示，未來10年至15年，嘉義縣產業發展將是一場翻天覆地的大改變，行政院已確定在嘉義縣設置科學園區，中科院將開發民雄航太基地，還有無人機研發與測試驗證中心，原台體大基地將設置無人機研發和智慧製造產業中心，還有開發中的馬稠後一期、後期園區，以及中埔鄉公館、水上鄉南靖產業園區，高科技產業進駐嘉義，代表發展及接續而來的商機引進，生活機能和消費行為也將大幅升級與改變，選擇投資嘉義，絕對是正確的選擇。

挑戰最低價！24小時炫風特賣快衝

ET快訊
案907不馬上火化！陳時中嘆「上1例死亡是8個月前」：心情很
「食物、伴侶」聞起來像排泄物　650萬新冠確診者「嗅覺倒錯」
快訊／廈門新增一例台灣輸入確診！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

現代魯賓遜！偷遍台中苗栗電纜線　溪畔雜林暗建草寮藏身「隱形」

擴大防疫　台南143家護理養護之家停止接觸探病！

知名連鎖服飾80萬助嘉義家扶　400兒少換新裝過年

最嚮往旅遊地第一　「冒險刺激療癒舒緩」居首位　花蓮國旅首選

膠筏故障失動力遇強勁東北風　海巡馳援解危機

嘉義水上農民架「捕鳥網」　縣府隨即派人拆除並輔導合法方式趕鳥

中埔鄉公所與農會攜手善心團體　發放寒冬送暖物資助155弱勢戶

朴子市應景贈春聯　名書法家揮毫推廣書法藝術

嘉義地檢署下鄉農會宣講　呼籲農漁會選舉反賄選

區間測速暫停9個月　彰化：移動測速9個月取締1萬2931件

夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」

賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

劉品言「誰都可以聊」碰到寡言巫建和　直言「你那麼難聊天」喝酒壯膽XD

車銀優撒嬌「歐都K」逗文佳煐笑　黃仁燁護花..直接抓假面閨蜜出來罵！

江宏傑帶《全明星》7成員突襲《玩很大》！　車上累癱…李玖哲喊話他兒女「So Red」

買便當被插隊...新北男爆氣狂罵　「捶櫃台」怒嗆店員：報警抓我！

好尷尬！萌妹誤把狗碗當「洗臉盆」 法鬥滿臉無奈：誰來幫我勸勸她？

現代魯賓遜！偷遍台中苗栗電纜線　溪畔雜林暗建草寮藏身「隱形」

擴大防疫　台南143家護理養護之家停止接觸探病！

知名連鎖服飾80萬助嘉義家扶　400兒少換新裝過年

最嚮往旅遊地第一　「冒險刺激療癒舒緩」居首位　花蓮國旅首選

膠筏故障失動力遇強勁東北風　海巡馳援解危機

嘉義水上農民架「捕鳥網」　縣府隨即派人拆除並輔導合法方式趕鳥

中埔鄉公所與農會攜手善心團體　發放寒冬送暖物資助155弱勢戶

朴子市應景贈春聯　名書法家揮毫推廣書法藝術

嘉義地檢署下鄉農會宣講　呼籲農漁會選舉反賄選

區間測速暫停9個月　彰化：移動測速9個月取締1萬2931件

去年二軍三振王被洪總點名　楊彬：想穩定一點

跟進大陸做新冠肛門篩檢？陳時中：台灣現階段不做「屁篩」

文在寅疑助北韓蓋核電廠！「神秘檔案」資料夾曝...當局怒駁謠言

如何避免桃醫事件再爆發？「應變醫院」要落實、醫院「專心」抗疫才能打持久戰（黃韻如、賴育宏、鄭如韻）

一週只營業2天的臭豆腐　盤點3家深夜才開的美食小攤

好心收留比特犬　崩潰目睹牠咬死6歲兒！人妻慟：才剛po送養文

李榮浩2021斜槓新身份！　「拼到凌晨3點」見學生闖出天：有成就感

快訊／夫妻桃源谷踏青…夫突說「有點不舒服」　下秒倒地心跳停了

台灣最強男雙麟洋配險退英格蘭　首闖年終賽決賽力拼連三週奪冠

挨罵秒裝死！調皮基「睜眼偷看」遭抓包　奴才苦笑：罵到真睡了

38秒狂轟26槍！短褲妹嚇到跳起 「以為放鞭炮」淡定撥髮繼續自拍

地方熱門新聞

奇萊山「橘衣小人」斷崖浮空　她一看淚：我兒子

林園工業區大火今年第4次！陳其邁回應了

即／林園工業區晚間大火！居民嚇傻

高市府總預算審議通過！陳其邁獲得藍綠支持

台南環警聯合污染稽查3起違法送辦

快訊／黃芳彥亡！弟哽咽：他不可能自殺

6000片積木堆出田中警分局縮小版

台南挺桃園　支援防疫物資及協助消毒

退休師溫差大、血糖低路倒　 枋警即刻救援

警政署長陳家欽問台南因公殉職員警遺眷

承億文旅蟬連最美飯店

新營警緝獲3名藥頭起出手槍、毒品

廢土回填農地！集團勾結村長　話術拐地主

來花蓮泡好湯中大獎　桃園得主開心領車

更多熱門

關鍵字：

水產精品加值產業園區

讀者迴響

熱門新聞

2月有災難？命理師驚曝3凶兆「全球恐死一半人」

快訊／部桃群聚出現1死亡個案

鄰居要求關WiFi：家有孕婦！　孩子回1句萬人朝聖

魷魚買回家煮5分鐘　竟溶化到只剩渣

雞排妹深夜自爆　尾牙老闆騷擾

三峽女身中3槍被推下山！變白骨＋頭髮掛在竹林飄

印尼男同志遭鞭刑77下　全身顫抖

高鐵隔壁坐帥哥　特務女偷拍送閨蜜

遊客搶拍超大牌毛帥　狂讚忘賞櫻

5寶爸重逢亡妻淚崩：現在有勇氣了，等我過去

奇萊山「橘衣小人」斷崖浮空　她一看淚：我兒子

高雄苓雅50歲男染漢他！家中揪出14隻老鼠

工程師離婚脫產　賤賣台積電股票

萬里溫泉驚見「活春宮」警回應了

等太久！林口男餓到抓狂怒揍熊貓：垃圾外送員

更多

最夯影音

更多
夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」

夏于喬、宋芸樺私下互動真的超像親姊妹　楊謹華自爆老公在家愛「娃娃音」
賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

賓士過彎失速撞車「車頭全毀」肇事駕駛撞後不理丟包副座乘客

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

告別式、殯儀館5大禁忌背後原因 夫妻不相送？喪禮結束別直接回家

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

麻辣鍋剩食不給打包...遭控浪費　業者：皆有事先告知且清楚註明

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

有車禍！他「揮手提醒」竟遭衝撞　女騎士連撞5車還問：該賠我多少

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面