一家7口6確診！剩女兒陰性　陳時中：風險大仍隔離

記者李宜秦／台北報導

部桃群聚感染今日出現首例死亡案例，案907因多重慢性病，確診當日即死亡。指揮中心指揮官陳時中表示，案907死因初判為新冠肺炎，目前他們全家同住7人都在醫院中，日前針對案907、910採檢時，兩人都是陰性，推測當時病毒已感染，只是沒有被篩檢出來。

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今(30)日公布國內新增4例本土COVID-19確定病例，均為醫院感染事件之確診個案相關接觸者，其中3例為案863之同住家人(案907、909、910)，研判與案863、864、865為一起家庭群聚案；另1例為案889之就醫相關接觸者(案908)。

陳時中表示，推測案907、909、910是同時染疫，只是先前針對案907、910採檢時，兩人都是陰性，推測當時病毒已感染，只是沒有被篩檢出來，這是可能性最大的情形。考慮到案907、910是兩名老先生、老太太，本來就是同住家人，因此兩人沒有相互隔離。

陳時中表示，案907的女兒、也就是案864姊姊，是主要照顧案907的照顧者，不過現在採檢仍是陰性，但考慮到她仍有較大風險，因此仍將其安置於醫院隔離。至於案907後事，醫院方面會尊重家人醫院全力協助，並對其他家人進行心理輔導。

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