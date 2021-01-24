夜晚急call「110」喊救命　南警逐戶清查搜出安毒3人慘了

▲台南警二分局接獲求救電話，積極追查救出梁姓民眾，也意外查獲安毒，全案依毒品及妨害自由罪嫌送辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南警二分局1月22日晚上9時許連續接獲3通110報案電話，有自稱梁姓民眾說遭人餵毒及控制行動於某大樓內，卻未陳述受困詳細地點，警方積極追查查出正確位置，並破門而入救出梁民，也意外查獲安毒，並將現場3人，包含報案人梁民帶回派出所調查釐清案情，全案依毒品及妨害自由罪嫌移送台南地檢署偵辦。

二分局海安派出所接獲報案後不敢大意，馬上即展開即刻救援，指派巡邏員警按其陳述受困現場特徵採地毯式過濾、逐層搜尋及按戶查訪，終在深夜11時確認民眾受困位置在中西區民生路大樓位置。

但屋內人員拒不開門，因該住處有2道門鎖，經通知消防局119、房東及鎖匠到來之時，於23日凌晨0時20分許破門進入，發現現場有21歲梁姓、38歲邱姓及39歲蔡姓等3人，且在現場發現第二級毒品安非他命（1.80公克）、注射針筒及玻璃球等物品。

據了解，梁姓報案民眾係於當日下午4時前往蔡姓友人住處，發現有人正從事不法的行為，當其藉故購買物品為由欲離開時，友人便聲稱外送即可，拒絶讓其離去，梁民伺機撥打110報案救命。

市警二分局接獲報案展開即刻救援，採地毯式過濾、逐戶清查，終尋得案發地點，同時查獲毒品及相關證物，並將現場3人（含報案民眾）帶回派出所調查釐清案情。

現場蔡姓犯嫌手臂上有注射痕跡，另梁、邱2人均否認毒品為他們所有，惟經採尿液初篩，均有毒品反應，全案依違反毒品及妨害自由罪嫌移送台南地檢署偵辦。

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