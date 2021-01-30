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胡錫進被舉報！偷吃2員工「還有私生子」　紀檢調查：沒事兒

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲大陸鷹派官媒《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進驚爆桃色醜聞，被副總編輯段靜濤實名舉報，其與公司員工及另一名前員工長期保持不正當關係，並且分別育有1名私生子。不過紀檢單位核查後確認失實，將追究段靜濤的紀律責任。

▲▼胡錫進被舉報。（圖／翻攝自微博）

▲胡錫進被舉報。（圖／翻攝自微博）

綜合陸媒報導，胡錫進去年12月初被段靜濤實名舉報，指其與《環球時報》一名前員工和一名現任員工「長期保持不正當性關係」，兩人並分別為胡錫進育有私生子1名。

胡錫進隨即在微博上闢謠，強調「相關指控完全是誣陷」，稱段靜濤去了黨校學習一段時間，大概產生了個人化的聯想。

▲▼胡錫進被舉報。（圖／翻攝自微博）

▲副總編輯實名舉報，但之後表示是衝動行為。（圖／翻攝自微博）

胡錫進表示，「她說中紀委正在調查我，但我可以用辭職保平安。她對我說，她不是在請求我，而是與我談判。但是第二天，她又給我發微信，說自己像『中了邪一樣』，『胡說八道』，對不起我的『救命之恩』（幾年前我的確救過她的命）。」

《環球時報》29日召開中層以上領導幹部會議，中紀委國家監委駐人民日報社紀檢監察組通報核查結果，稱段靜濤舉報胡錫進的問題沒有事實依據，舉報問題失實，將根據調查結果追究段靜濤的紀律責任。

通報並提到，段靜濤在會上有作深刻檢討，她表示對自己的衝動行為非常後悔，向胡錫進和無端受到牽連的同事道歉，將誠懇接受組織作出的處理決定，以實際行動改正錯誤。

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