母親尋求諮商師「修理」2女兒　崩潰訴苦：我憋尿好幾小時！

▲很多人崩潰是因為將自己當成受害者。（示意圖／PAKUTASO）

文／馮以量

摘自／寶瓶文化《允許自己選擇愛》

孩子喜歡遊戲。其實大人也沉迷於遊戲，那是一場又一場的心理遊戲。

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我很喜歡精神科醫師卡普曼（Stephen Karpman）於一九六八年所提倡的「戲劇三角形」概念。他假設每一場心理遊戲都是一齣小小的戲劇。而劇中只有三種角色：拯救者（Rescuer）、迫害者（Persecutor）和受害者（Victim）。

他說大人們在玩心理遊戲的時候，往往會不由自主地掉入一個固定的角色；偶爾也會調換角色，繼續在這齣劇中求取生存。

很多時候，三方都會受傷累累，敗北收場。

一個家庭若有太多無法承受的壓力，心理遊戲就更容易顯現。一個會傷人的家庭，會不斷重複同樣模式的心理遊戲，讓孩子也被捲入其中。

這樣的孩子長大後，即使對手、情境都不一樣，他仍會無意識地邀請別人不斷地與他重複同樣的遊戲。

彷彿那是他活著的真理，而他的責任就是要把此遊戲繼續傳給下一代。他不知道，其實他已經迷失在其中了——傷害了孩子、也傷害了自己⋯⋯。

◎受害拯救迫害，均致疲累收場

我有一名女個案，她曾閱讀我在新加坡《聯合晚報》接受親子輔導的採訪，因此特意前來尋求輔導。

38歲的她是一名專業人士，也是生意人。從她一身黑色中性西服的打扮來看，就知道她在職場上有一定呼風喚雨的能力。

她帶了兩個女兒來看我。她一開口就用一口流利的英語對我說：「我已經試過很多輔導員，也找過了很多有名的精神科醫生，可是，他們都不是很好，也不夠專業。現在，我來給你看一看。」

然後她用一種很厭惡的眼神看著她那兩個兒女說：「看看你是否能夠修理她們！」

我聽後，不舒服地皺著眉頭。

我對她所說的「修理」（fix）字眼不敢苟同，更對她的第一段開場白感到反感──她的語氣咄咄逼人，有一種對助人者不屑的挑釁。我沒有回應她的問題，也懶得向她解釋孩子是不可以被修理的。更何況請我去「修理兒女」的父母，又不只有她一個。

我看了看那兩個女兒，也看一看她們填寫的資料。一個14歲，一個12歲。打扮也非常時尚的她們，看起來都對媽媽說的話無動於衷，兩雙眼睛不斷地遊走於輔導室的空間裡，就是不肯逗留在我或媽媽的身上。

我嗅得到一種無形的憤怒正醞釀著，彷彿她們心中的叛逆力量可以隨時爆發。

這個家，到底發生了什麼事？

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這個家的男主人，三年前離開了。因此一根蠟燭兩頭燒，媽媽扮演了兩種角色──她是爸爸，也是媽媽；是白臉，也是黑臉。

她對自己、對女兒們的期待都非常高，也對家庭的付出盡心竭力。她一直告訴我，「我花在她們身上的時間與精神，多到你無法想像。」

我明白了。那是過多的愛──會把孩子溺死，也會把孩子困死。

她說：

「為了她們，我根本沒有時間吃晚餐，在辦公室也忙到沒有時間吃午餐。」

「為了她們，我花了無數個夜晚，讀了無數本親子教育的書籍。」

「為了她們，我犧牲了自己很多個人時間，拒絕了很多男士對我的追求。」

「為了她們，我到現在都還沒有小便。我已經憋尿憋了好幾個小時。」

說到憋尿的時候，她哭了，扭曲的表情完全不像個媽媽，倒像個受盡傷害的小女孩。看到她哭泣時，大女兒忍不住反駁說：「我又沒叫你不小便！」

媽媽要兩個女兒負責她心中所有的傷害。包括憋尿的委屈，也是女兒「害」的，她們該擔負起責任。

我明白了，她在扮演受害者的角色，話語的內容有著很濃厚的受害色彩。那是她最熟悉的神韻、語氣，以及不斷重複埋怨的對白。

她那兩個孩子有行為偏差問題嗎？沒有。她們只是不比別人的孩子聰明、反應不夠敏捷、家務做得不夠「專業」（「專業」是這位媽媽用的詞語）。她們不聽話、不服從，只會頂嘴。

聽到這裡，我也明白了。

爸爸的逃之夭夭，加重了媽媽做為受害者的戲分。一旦媽媽扮演如此典型的受害者角色，就必須要有對角，戲劇才能上演。結果，兩個女兒都不願意做拯救者，偏偏選擇了與媽媽作對的迫害者角色。

▲很多受害者的眼淚、埋怨，都是變相的權力，試圖要掌控身邊每一個人，來引發身邊每個人對他產生愧疚感。（示意圖／pakutaso）

◎成長與改變，全靠自己

受害者，對於掌權有著非常濃烈的欲望，因為他們內心嚴重缺乏安全感。他們需要外在的肯定與成就來鞏固自己的內在價值。

如果你能夠看清楚，很多受害者的眼淚、埋怨，甚至是一些「可憐我吧」的言語，都是變相的權力，試圖要掌控身邊每一個人，來引發身邊每個人對他產生愧疚感。

所以，讓你猜，這個媽媽到底要我扮演什麼角色？當然是拯救者的角色了！

如果我認同她的付出，可憐她的犧牲精神，進而願意「修理」她的女兒，這一場劇就可以堂皇地正式上演了，而我，就會不由自主地被捲入這一場心理遊戲⋯⋯可是，她萬萬沒想到，我拒絕做拯救者的角色。

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我請兩個女兒離開輔導室，單獨與這位媽媽對談。我用很專業的語氣告訴她：「如果你要改變你的孩子，首先你要改變你自己。因為，孩子只是家庭的一面鏡子。他們只是反映家庭互動的病態，他們並不是病態的本身。所以，我們大人要重新成長自己，重新整理自己。」

她告訴我：「我已經做過TJTA的測驗啦！我還要成長什麼？」TJTA（Taylor Johnson Temperament Analysis）能夠測出個案的18種性格，進而推測個案與人們的互動模式。

我對她說：「我的意思不是要你再做TJTA的測驗，而是要你改變你自己。」

「我為什麼要改變自己？」

「你的問題問得很好。你覺得有必要改變你自己嗎？」

「我覺得我沒有必要改變自己！以前我的媽媽也是這樣對待我，可是我從來不頂嘴，也不反駁。雖然她管我，對我要求很高，但我卻很能夠體諒她，因為她很可憐，爸爸一直虐待她。所以，現在輪到我這樣做媽媽，我覺得一點都不過分！」

我聽到了——她以前是扮演拯救媽媽的角色，所以，她也會要求女兒同樣做到拯救者的角色。可是，我深信她的期望會落空。

我發現無論我怎麼說服她，她都不同意我的說法。最後，我不勉強她，只是誠實地告訴她：「有一天，當你願意改變你自己時，我會在這裡幫助你。」

我們結束了這一次的面談。

▲成長更是拒絕再扮演受害者，決意為自己的生命而負責，做出改變。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

◎愛的成長，是重新創造自己

如果這位媽媽有機會看到我這篇文章，請原諒我當初的詞不達意；讓我現在把話說得更清楚一點。

成長不是回顧原生家庭，發現問題，然後為自己找一個藉口，把責任推卸給父母。

成長不是一直把知識往頭腦塞，然後把知識轉化為權威，要孩子服從。

成長更不是繼續扮演受害者，要每一個人為你現在的生命而負責，要每一個人為你而做出改變。

要是這樣可以讓你的女兒成長，我稱之為「傷害的成長」。

對我而言，成長是回顧原生家庭，發現問題；不找藉口，重新創造自己。

成長是不斷求知，把知識運用在自己的身上；去蕪存菁後，才散發給別人。

成長更是拒絕再扮演受害者，決意為自己的生命而負責，做出改變。

這種成長，我把它稱為「愛的成長」。

所以，媽媽，你到底選擇了傷害，還是愛？

★本文摘自寶瓶文化出版《允許自己選擇愛》，作者馮以量。「你可曾想過：在你的生命裡，你的父母曾傳承了什麼給你？而你又打算傳承什麼給你的孩子？過去沒學會的課題如今重現，就是要讓我們做出一個更好的選擇，以擺脫舊有思維帶來的痛苦。你可以選擇給你自己愛，為自己創造愛。馮以量不寫理論分析，而是如實還原與協助對象的對話、互動歷程。」



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