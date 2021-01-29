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「愛自己」也要允許！他3度輕生未遂　現成為資深諮商師突破盲點

▲鬱卒,憂鬱（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲愛自己的前提，是不再扮演受害者。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者林育綾／台北報導

資深輔導與諮商工作者馮以量，多年來以「薩提爾模式家族治療」協助許多個案，而他本身家庭破碎，甚至3度輕生未遂，一路上從求助者成為助人者。很多人提到要「愛自己」，他認為，愛自己是需要「允許」的一件事，「因為允許自己不再扮演受害者，寬容自己值得擁有愛，才能真正為自己負責，創造新生。」

馮以量10歲時父親遺下巨債，離家出走；13歲時，父親回家了，不久卻癌末過世；18歲時，母親也罹癌走了⋯。年輕的他連遭重創，3度自殺未遂，幾度獨自在車內嚎啕大哭，但隨著由求助者成為陪伴許多脆弱心靈成長的助人者，也幫助他明白了，「心裡那個無底的黑洞一直都會在，那是自己的一部分──然而，我們能為黑洞點亮光。」

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他提到，人們往往在複製與自己原生家庭之間的關係模式，在他協助的個案裡，有個男人說，「我從小就告訴自己，長大後不要像爸爸那樣不負責任；可是，我現在卻把自己的家弄得一敗塗地⋯。」還有一名男子小時候曾經跪在父親面前，求他不要走；沒想到多年後，竟然是他兒子跪在他面前，求他不要走。

▲▼受刑人，監獄，更生，出獄，自由，手銬，枷鎖。（圖／視覺中國）

▲允許自己不再扮演受害者，寬容自己值得擁有愛，才能真正為自己負責，創造新生。（圖／視覺中國）

不過馮以量說，真正的成長不是回顧原生家庭，發現問題，然後為自己找一個藉口，把責任推卸給父母；而是回顧原生家庭，發現問題；不找藉口，重新創造自己。

至於「愛自己，為何要允許？」他認為，「因為允許自己不再扮演受害者，寬容自己值得擁有愛，才能真正為自己負責，脫出桎梏，創造新生。」而生命裡的許多「為什麼」是沒有答案的，只能讓自己變得更好，把傷害還給過去，力量還給自己。他強調，「不是明天。就是現在。」

▲▼馮以量《允許自己選擇愛》。（圖／寶瓶文化提供）

▲馮以量撰寫《允許自己選擇愛》。（圖／寶瓶文化提供）

馮以量也將多年個案經驗搜集寫成書籍《允許自己選擇愛》，如今由寶瓶文化出版在台發行，並表示，書中主角們的基本資料已稍作更改，只保留與他們真實的互動及對談。他也說，「這本書不僅僅要你去閱讀書裡的故事，允許我誠懇邀請你透過這本書，去閱讀你自己的生命。」

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